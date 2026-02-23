Wirtschaftskammer Gmünd sagt DANKE – Krapfen als süßes Zeichen der Wertschätzung

Mit einer herzlichen Geste bedankten sich Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger im Rahmen der Krapfenbetriebe-Tour bei den Unternehmer:innen im Bezirk Gmünd.

„Euer täglicher Einsatz und Euer Herzblut bei all Euren Dienstleistungen und Fachkräfteausbildung stärken unsere Region“, so Schreiber. Sie zeigte ihre Wertschätzung mit selbst gebackenen Bauernkrapfen nach dem Rezept ihrer Großmutter – ein handgemachtes Dankeschön, das großen Anklang fand.

Stellvertretend für alle engagierten Betriebe wird Kurt Jungbauer, Obmann der „Litschauer G’schäftsleute“, genannt. Sein Engagement steht beispielhaft für die vielen Unternehmen, die zur wirtschaftlichen Stärke des Bezirks beitragen.

Gleichzeitig ergeht ein herzlicher Aufruf zur Stärkung unserer Wirtschaftsnetzwerke und Unternehmervereine: Bringt euch ein, macht mit und gestaltet gemeinsam mit erfahrenen Unternehmer:innen die Zukunft unserer Region! Wenn Alt und Jung an einem Strang ziehen, entsteht echte Wertschöpfung – für unsere Betriebe, unsere Gemeinschaft und die Zukunft im Bezirk Gmünd.

Dieses Mal standen Litschau und Umgebung bei der Krapfentour am Plan. Neben Kurt Jungbauer besuchen Bezirksstellenobfrau Dois Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger auch noch das Cafe Nord, Elektro Heissenberger, die Fleischerei Geitzenauer, den Frisiersalon Böhm, die Haustechnik Hauer GmbH, das Kaufhaus Kössner, die Kuben Baugesellschaft /KS Betriebs GmbH, Firma Eschelmüller und Martina Pfabigan. Bei der Anfahrt nach Litschau machen die beiden schon einen kurzen Stopp bei der Polizeiinspektion in Schrems.

© zVg Polizei Schrems: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Abteilungsinspektorin Beate Sedetka und Gruppeninspektor Martin Appel

© zVg Kurt Jungbauer: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Kurt Jungbauer und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber

© zVg Cafe Nord: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Dominik Schulner und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber

© zVg Elektro Heissenberger: v.l.: Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Benno Schalko, Günter Schuh und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger

© zVg Fleischerei Geitzenauer: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Elisabeth Geitzenauer und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber

© zVg Frisiersalon Böhm: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Simone Koller und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber

© zVg Haustechnik Hauer: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Karin Hauer, Silvia Holl, Friederike Reisner und Julia Trisko

© zVg Kaufhaus Kössner: Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (links) und Eva-Maria Kössner

© zVg Kuben Baugesellschaft: v.l.: Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber Sandra Kuben, Siegfried Riedl und Bernd Albrecht

© zVg Firma Eschelmüller: v.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Matthias Eschelmüller und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber