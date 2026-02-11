Wirtschaftskammer Gmünd würdigt Unternehmer Andreas Weber für sein Engagement

Die Wirtschaftskammer Gmünd bedankt sich herzlich bei Pionierunternehmer Andreas Weber für 3 Jahrzehnte herausragenden Einsatz und seine kontinuierliche Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaft. Als Betreiber einer Tankstelle, eines Restaurants und eines Motels trägt Weber seit Jahren maßgeblich zur wirtschaftlichen und touristischen Belebung des Bezirks bei.

Mit seiner Handschlagqualität und werteorientierten Unternehmensführung schafft Andreas Weber ein Betriebsklima, das von Respekt, Verlässlichkeit und Teamgeist geprägt ist. Seine rund 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von einer offenen Kommunikationskultur und einem starken Zusammenhalt – Eigenschaften, die gerade in Zeiten des Wandels unverzichtbar sind.

Doch Stillstand kennt der Unternehmer nicht: Mit dem neuen Projekt, den HA-Appartements, entsteht derzeit ein weiterer Meilenstein in Webers Erfolgsgeschichte. Dieses Vorhaben wird nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die regionale Wertschöpfung nachhaltig stärken und den Tourismus im Bezirk zusätzlich beleben.

Für dieses außerordentliche Engagement und die unermüdliche Innovationskraft sprechen Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber sowie Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger Andreas Weber ihren aufrichtigen Dank und höchste Anerkennung aus und gratulieren zum 30 jährigen Firmenjubiläum herzlich.