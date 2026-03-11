WK Mödling zu Besuch bei neuer Steuerberatungskanzlei in der Enzersdorfer Straße

WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller, besuchte kürzlich die neuen Räumlichkeiten der Steuerberatungskanzlei Tiefengraber AREA Bollenberger in Mödling. Bei einem persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen der Kanzlei informierte sie sich über den neuen Standort sowie die zukünftigen Pläne des Unternehmens.

Die modern gestalteten Büroräume bieten optimale Bedingungen für das wachsende Team und ermöglichen eine zeitgemäße Betreuung der Kundinnen und Kunden. Im Gespräch mit den Steuerberatern Anna Neumeister und Martin Hotter wurde besonders die Bedeutung eines starken regionalen Netzwerks hervorgehoben.

Andrea Lautermüller betonte bei ihrem Besuch die wichtige Rolle regionaler Dienstleistungsunternehmen für den Wirtschaftsstandort:

„Steuerberatungskanzleien sind für viele Betriebe unverzichtbare Partner. Sie begleiten Unternehmen in wirtschaftlichen Fragen und tragen damit wesentlich zur Stabilität und Entwicklung unserer regionalen Wirtschaft bei.“

Der neue Standort in der Enzersdorfer Straße stärkt nicht nur die Präsenz der Kanzlei in der Region, sondern unterstreicht auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mödling.