WKNÖ-Betriebsbesuch bei „Der Fleischfürst“ in Lilienfeld

„Der Fleischfürst“ in Lilienfeld ist ein moderner Fleischerbetrieb mit klarer Philosophie: höchste Produktqualität, verantwortungsvoller Umgang mit Tier und Umwelt sowie enge Zusammenarbeit mit der regionalen Landwirtschaft. Inhaber Christoph Kerschner ist Fleischer aus Leidenschaft – aufgewachsen auf einem Schlachthof, geprägt von einer Familientradition über mehrere Generationen hinweg. Sein Anspruch ist es, das gesamte Tier zu veredeln und Kundinnen und Kunden mit ehrlichem Handwerk, nachvollziehbarer Herkunft und erstklassigem Geschmack zu begeistern. Damit ist „Der Fleischfürst“ ein wichtiger Nahversorger im Bezirk Lilienfeld und ein engagierter Partnerbetrieb der WKNÖ-Regionalitätskampagne #ichkauflokal.

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machten sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Lilienfelds WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold sowie Andreas Auer, Sprecher der Regionalitätskampagne #ichkauflokal, ein Bild vom Betrieb und tauschten sich mit dem jungen Unternehmer über aktuelle Herausforderungen im Lebensmittelhandwerk aus.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betonte dabei: „Der Fleischfürst zeigt, wie modernes Handwerk und regionale Verantwortung zusammenwirken können. Betriebe wie dieser sichern regionale Wertschöpfung, stärken das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung in unseren Regionen.“

Auch Bezirksstellenobmann Markus Leopold hob die Bedeutung des Unternehmens für den Bezirk hervor: „Der Fleischfürst ist ein echtes Vorzeigebeispiel für unternehmerischen Mut, handwerkliche Qualität und regionale Verbundenheit. Solche Betriebe schaffen Arbeitsplätze, unterstützen die heimische Landwirtschaft und tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke unseres Bezirks bei.“

Andreas Auer unterstrich die Rolle des lokalen Einkaufs: „Wer regional einkauft, entscheidet sich bewusst für Qualität, kurze Wege und transparente Herkunft. Mit unserer Kampagne #ichkauflokal machen wir sichtbar, wie vielfältig und leistungsstark die Betriebe in Niederösterreich sind – und der Fleischfürst ist dafür ein hervorragendes Beispiel.“

Einig waren sich alle Teilnehmer des Betriebsbesuchs: Jeder Einkauf im regionalen Handel stärkt nicht nur den einzelnen Betrieb, sondern hält Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Kaufkraft im eigenen Ort. Gerade im Lebensmittelbereich sei Vertrauen in Herkunft, Verarbeitung und Qualität ein entscheidender Faktor – und genau hier punkten regionale Betriebe.

Regionalitätskampagne #ichkauflokal

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich spricht sich klar für Regionalität in Niederösterreich aus. Über die Plattform sind derzeit 26 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte des Landes abdecken – von Amstetten über St. Pölten bis nach Wiener Neustadt. Damit können Konsumentinnen und Konsumenten regional schenken und gleichzeitig den heimischen Handel nachhaltig stärken.