WKNÖ-Betriebsbesuch bei Sportshop Strametz in Traisen

Der Sportshop Strametz in Traisen steht seit mittlerweile drei Jahrzehnten für persönliche Beratung, fachliche Kompetenz und echte Begeisterung für Sport und Bewegung. Aus einer Leidenschaft wurde ein Beruf: Norbert Strametz gründete den Betrieb 1995 und führt ihn seither gemeinsam mit seiner Frau Christa. Vor einigen Jahren ist auch Tochter Mona Strametz ins Familienunternehmen eingestiegen – ein Schritt, der den Generationengedanken und die Zukunft des Betriebs unterstreicht. Der Sportshop ist damit ein typischer niederösterreichischer Familienbetrieb, der regionale Verankerung mit moderner Fachhandelskompetenz verbindet.

Im Zuge eines Betriebsbesuchs machten sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Lilienfelds WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und Andreas Auer, Sprecher der Regionalitätskampagne #ichkauflokal, ein Bild vom Unternehmen und Stellenwert des regionalen Sportfachhandels.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betonte dabei: „Der Sportshop Strametz zeigt eindrucksvoll, was den stationären Fachhandel auszeichnet: persönliche Beratung, langjährige Erfahrung und echte Begeisterung für das Produkt. Gerade solche Betriebe machen unsere Regionen lebendig und sind ein unverzichtbarer Teil der regionalen Wirtschaft.“

Auch Bezirksstellenobmann Markus Leopold hob die Bedeutung des Familienbetriebs hervor: „Der Sportshop Strametz ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt in Traisen. Der Betrieb steht für Verlässlichkeit, Kundennähe und Qualität – Werte, die für unsere Region besonders wichtig sind. Solche Unternehmen sichern Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass Kaufkraft im Bezirk bleibt.“

Dass der persönliche Kontakt im Mittelpunkt steht, ist für Familie Strametz ein zentrales Anliegen. Im Sportshop wird bewusst auf eine familiäre Atmosphäre gesetzt – im Team ebenso wie im Umgang mit den Kundinnen und Kunden.

Andreas Auer unterstreicht die Bedeutung des lokalen Einkaufs: „Jeder Einkauf im lokalen Handel ist eine bewusste Entscheidung für unsere Region – für Betriebe, Arbeitsplätze und vitale Ortskerne. Mit unserer Kampagne #ichkauflokal machen wir sichtbar, wie stark, persönlich und vielfältig der niederösterreichische Handel ist.“

Die Teilnehmer des Betriebsbesuchs waren sich einig: Fachbetriebe wie der Sportshop Strametz sind wichtige Treffpunkte im Ort, verbinden Service mit persönlicher Beratung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität in den Regionen.

Regionalitätskampagne #ichkauflokal

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich setzt sich klar für Regionalität ein. Über die Plattform sind derzeit 26 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs – von Amstetten über St. Pölten bis nach Wiener Neustadt – abdecken. Damit können Konsumentinnen und Konsumenten regional schenken und gleichzeitig den heimischen Handel nachhaltig stärken.

© David Pomberger V.l.: Markus Leopold, Norbert Strametz, Wolfgang Ecker und Andreas Auer.



