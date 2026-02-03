WKNÖ Krems bedankt sich bei Hubert Reder und Raimund Vesselksy

Rund 550 Gäste besuchten den Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Krems, darunter neben Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Bundesrat Sebastian Stark, Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais und Landesrätin Susanne Rosenkranz auch etliche Persönlichkeiten aus dem Kremser Wirtschaftsleben.

WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck überreichten im Rahmen des belieben Netzwerk-Events an die ausgeschiedenen Funktionäre Hubert Reder und Raimund Vesselsky Dankesurkunden für ihr Engagement im Kremser Bezirksstellenausschuss.