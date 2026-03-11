WKO vor Ort bei Stora Enso: Spannende Einblicke und wertvoller Austausch

Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region folgten der Einladung der Bezirksstelle Melk und nahmen am 5. März an der Veranstaltung „WKO vor Ort“ beim Unternehmen Stora Enso teil. Ziel des Formats ist es, regionale Betriebe erlebbar zu machen und den Austausch innerhalb der Wirtschaft zu stärken.

Im Rahmen der Veranstaltung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des international tätigen Unternehmens zu werfen. Betriebsleiter Werner Hatteier nahm sich persönlich Zeit und berichtete über Erfolge und Herausforderungen für das Unternehmen. Bei einer Führung durch den Betrieb wurde anschaulich vermittelt, wie Produktion, Organisation und Abläufe bei Stora Enso gestaltet sind und welche Bedeutung der Standort für die regionale Wirtschaft hat.

Die Gäste zeigten großes Interesse an den Einblicken in die Unternehmenspraxis sowie an den Informationen zur Entwicklung und Rolle des Betriebs in der Region. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, direkt vor Ort mit Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens ins Gespräch zu kommen und mehr über Herausforderungen und Chancen in der Branche zu erfahren.

Beim abschließenden Imbiss nutzten viele der anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit zum Netzwerken. In angenehmer Atmosphäre wurden bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft.

„Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie wertvoll der direkte Austausch zwischen regionalen Betrieben ist. Mit dem Format „WKO vor Ort“ setzt die Wirtschaftskammer weiterhin gezielt Impulse für Vernetzung, Kooperation und gegenseitiges Verständnis innerhalb der regionalen Wirtschaft“, so Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

© WKNÖ Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Betriebsleiter Werner Hatteier, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer