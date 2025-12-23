WKO vor Ort in der Kerzenmanufaktur Glaser

Die Wirtschaftskammer lud kürzlich zu einer besonderen Ausgabe von „WKO vor Ort“ in die Kerzenmanufaktur Glaser in Unterretzbach ein. Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky freute sich zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer begrüßen zu dürfen und erläuterte das Ziel der Veranstaltungsreihe, nämlich spannende Betriebe der Region kennenzulernen und das Netzwerk unter den Unternehmern zu stärken.

Nach dem Besuch im Steinbruch der Firma Hengl bei der letzten WKO vor Ort Veranstaltung, bei dem die Gäste eine Sprengung hautnah miterleben konnten, stand diesmal das Handwerk des Kerzenmachen im Mittelpunkt.

Gastgeber Gernot Glaser nahm die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch seine persönliche Geschichte: Die Leidenschaft für Kerzen entdeckte er einst in Los Angeles, wo er erste Erfahrungen in einer Kerzenmanufaktur sammelte. Zurück in Österreich, wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und baute die Produktion Schritt für Schritt aus.

Heute sind die Kerzen von Gernot Glaser nicht nur im Einzelhandel und auf Weihnachtsmärkten gefragt, sondern werden auch unter fremden Markennamen verkauft. Besonders bekannt sind die sogenannten „Wein-Kerzen“ und die markanten Würfelkerzen. Im Produktionsprozess legt Glaser besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Es werden ausschließlich pflanzliche Öle wie Rapsöl verwendet, sodass die Kerzen ein echtes Naturprodukt sind – im Notfall sogar essbar, wie der Unternehmer augenzwinkernd betont.

Die Veranstaltung bot nicht nur spannende Einblicke in das traditionsreiche Handwerk, sondern auch zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch und zur Vernetzung. Die Gäste zeigten sich begeistert von der Innovationskraft und dem Engagement des regionalen Betriebs.