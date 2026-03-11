WOODTOPIA: Erfolgreicher Auftakt der neuen Zukunftswerkstatt des Wirtschaftsforum Waldviertel

Am 25. Februar 2026 veranstaltete das Wirtschaftsforum Waldviertel bei Frau iDA in Zwettl erstmals das Projekt „Zukunftswerkstatt WOODTOPIA“. Rund 20 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft folgten der Einladung des Wirtschaftsforum Waldviertel zum ersten regionalpolitischen Planspiel für das Waldviertel.

Die Begrüßung erfolgte durch Obmann Christof Kastner. Durch das Programm führte Bernhard Stellner, der den Ablauf des Planspiels strukturierte und moderierte.

Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam Großes schaffen“ wurde ein fiktives Budget von 14,2 Milliarden Euro als Arbeitsgrundlage herangezogen. Dieses wurde auf folgende Domänen aufgeteilt:

• Infrastruktur & Mobilität

• Energie & Ressourcen

• Bildung, Forschung & Jugend

• Gesundheit, Pflege & Soziales

• Kultur, Tourismus & Lebensqualität

• Sicherheit & Resilienz



In den Arbeitsgruppen entwickelten die Teilnehmenden innerhalb dieser Themenbereiche konkrete Projektideen und Investitionsvorschläge für das Waldviertel. Ziel war es, umsetzbare Maßnahmen zu definieren, die die Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken und neue Entwicklungsperspektiven eröffnen.

Nach der Arbeitsphase präsentierten die Gruppen ihre Ergebnisse. Die erarbeiteten Projekte und Prioritäten aus den jeweiligen Domänen wurden im Nachhinein visuell aufbereitet und mittels einer Website anschaulich dargestellt.



Mit der Zukunftswerkstatt WOODTOPIA setzt das Wirtschaftsforum Waldviertel einen neuen Impuls für die strategische Zusammenarbeit in der Region. Die durchwegs positive Rückmeldung der Teilnehmenden zeigt, dass ein großes Interesse an gemeinsamen, klar strukturierten Zukunftsprozessen besteht und die Weiterentwicklung des Waldviertels aktiv mitgestaltet werden soll.

Eine genauere Zusammenfassung der Ergebnisse des Abends, finden Sie unter

www.wfwv.at



© Wirtschaftsforum Waldviertel Die Ergebnisse wurden mittels KI visualisiert