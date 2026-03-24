Zehn Jahre ideenreich, verlässlich und kreativ: promoteME feiert Jubiläum

Mit Mut, Kreativität und einem klaren Gespür für wirkungsvolle Kommunikation hat Tina Jedlicka 2016 als „Ideenköchin“ den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zehn Jahre später steht ihr Unternehmen promoteME für ein breites Portfolio in den Bereichen Online- und Social-Media-Marketing sowie darüber hinausgehende Werbe- und Kommunikationsleistungen – stets unter dem Motto: „Wir setzen DICH in Szene.“

Was promoteME besonders auszeichnet, ist nicht nur die kreative Handschrift, sondern auch die enge Zusammenarbeit mit verlässlichen Partner:innen aus unterschiedlichsten Dienstleistungsbereichen. So entstehen für Kund:innen ganzheitliche Lösungen, die sichtbar machen, was Unternehmen ausmacht.

Seit einigen Jahren befindet sich das Büro von Tina Jedlicka in der Charvat Medlounge in Theresienfeld. Und ebendort wurde das zehnjährige Jubiläum in stilvollem Rahmen gefeiert. Zu den Gratulantinnen zählten auch Frau in der Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Daniela Reisner sowie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, die Tina Jedlicka zu ihrer erfolgreichen unternehmerischen Entwicklung herzlich beglückwünschten.