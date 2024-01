Magazin WIRTSCHAFT NÖ 2023

Erfolgreich Werben im Magazin „Wirtschaft NÖ“

Platzieren Sie Ihre Werbebotschaft in der „Wirtschaft NÖ“: Das Magazin der Wirtschaftskammer Niederösterreich erscheint 11-mal im Jahr mit einer Auflage von fast 100.000 Exemplaren im ganzen Bundesland und informiert in den Rubriken Thema,

Meine Wirtschaftskammer, Erlebnis Wirtschaft, Branchen, Buntes Niederösterreich

und Meine Region. Zusätzlich wird die „Wirtschaft NÖ in einer Auflage von über 3.000 Exemplaren an Entscheidungsträger verteilt. 6-mal im Jahr liegt dem Wirtschaftskammer-Magazin auch ein Extra mit Spezialthemen bei. Alle Tarife und Erscheinungstermine finden Sie hier.

Ausgabe vom 22. Dezember 2023

>> E-Paper

© WKNÖ

Beilage "Internationales und Regionalität im Fokus"

>> E-Paper

© WKNÖ

© WKNÖ









Ausgabe vom 24. November 2023

>> E-Paper

© WKNÖ





Beilage November "Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft"

>> E-Paper

© WKNÖ

Ausgabe vom 27. Oktober 2023

>> E-Paper

© WKNÖ

Ausgabe vom 29. September 2023

>> E-Paper

© WKNÖ

Beilage September "Die digitale Welt im Fokus"

>> E-Paper

© WKNÖ

Ausgabe vom 25. August 2023

>> E-Paper



© WKNÖ

Ausgabe vom 30. Juni 2023

>> E-Paper

© WKNÖ





Ausgabe 5 vom 26. Mai 2023

>> E-Paper



© WKNÖ





Beilage "Kursbuch Kompakt 2023/2024"

>> E-Paper



© WKNÖ

Ausgabe 4 vom 28. April 2023

>> E-Paper



© WKNÖ





Ausgabe 3 vom 31. März 2023

>> E-Paper



© WKNÖ





Beilage "Bildung und Beschäftigung"

>> E-Paper



© WKNÖ





Ausgabe 2 vom 24. Februar 2023

>> E-Paper



© WKNÖ





Ausgabe 1 vom 20. Jänner 2023

>> E-Paper



© WKNÖ