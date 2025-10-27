55 Jahre „Alles für den Gast“

Vom 8. bis 11. November 2025 wird das Messezentrum Salzburg wieder zum wichtigsten Treffpunkt der Branche im Alpen-Donau-Adria-Raum. Über 700 Aussteller präsentieren an vier Messetagen neuste Trends, Produkte und Ideen – die „Alles für den Gast“ wird damit erneut zum pulsierenden Zentrum der Branche.



Die „Alles für den Gast“ ist seit Jahrzehnten das Herzstück der Branche – ein Ort, an dem Ideen auf Erfahrung, Technik auf Handwerk und Menschen aufeinandertreffen. 2025 steht die Messe ganz im Zeichen von Dynamik und Weiterentwicklung: Wie gelingt nachhaltiges Wirtschaften? Welche Chancen bietet Künstliche Intelligenz? Und wie können Betriebe attraktive Arbeitsumfelder schaffen, um Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu halten? Auf diese Fragen bietet das Programm konkrete Antworten. „Die ‚Alles für den Gast‘ ist kein Rückblick, sondern ein Ausblick“, betont Michael Reich, Messeleiter der „Alles für den Gast“, „Dynamik. Wandel. Gastlichkeit. beschreibt perfekt, was unsere Branche antreibt: Mut zur Veränderung, Freude am Neuen und die Liebe zum Menschen.“

© „Alles für den Gast“ / FRB Media

Bühnen voller Ideen und Leidenschaft



Auf den zentralen Bühnen wird Zukunft greifbar:

Gastro Circle Bühne: Diskussionen, Talks und Panels zu Nachhaltigkeit, Finanzierung, Digitalisierung, Fachkräftemangel und vielem mehr.

Masterclass Bühne: Praxis live erleben – mit renommierten Köchen, Pâtissiers und Branchenexperten. Höhepunkt ist der Patisserie-Wettbewerb DOUX HEROS am 10. November – ein Schauplatz für Präzision, Kreativität und kulinarische Kunst.

Themenwelten mit Tiefgang



BIOWELT – nachhaltige Küche, vegane und vegetarische Konzepte



Getränkewelt – No & Low Alcohol, spannende Wettbewerbe



Startup-Area – Innovationen, Technologien und neue Geschäftsmodelle



Kompetenzzentrum Großküchentechnik – Energieeffizienz und smarte Lösungen



E-Mobility Welt – nachhaltige Mobilität im Tourismus



Diese Bereiche spiegeln wider, was die Branche bewegt – praxisnah, inspirierend und zukunftsorientiert.

Menschen im Mittelpunkt: Talente, Awards & Netzwerk

Auch 2025 ist die „Alles für den Gast“-Bühne für Engagement und Exzellenz: Der Austrian Bartender Award, der Jungbarkeeper-Wettbewerb, der DOUX HEROS, das Tourism Technology Festival sowie die TOP 50 Hoteliers Österreichs und TOP 50 Köche Südtirols rücken Persönlichkeiten ins Rampenlicht, die mit Leidenschaft und Innovationskraft Maßstäbe setzen.

Gratulation an langjährige Aussteller

Ein besonderes Highlight ist die Anerkennung jener Unternehmen, die selbst Jubiläum feiern – und die Gastmesse seit vielen Jahren mitprägen.

Das „Alles für den Gast“-Team gratuliert herzlich zu beeindruckenden Meilensteinen und bedankt sich für ihre Treue, ihr Engagement und ihren Beitrag zur Erfolgsgeschichte dieser Messe:

Diese Unternehmen stehen stellvertretend für die Stärke und Beständigkeit der Branche – und zeigen, wie Tradition, Qualität und Innovationsgeist über Jahrzehnte hinweg zusammenwirken.

