Die Wirtschaftskammer Salzburg und die „Salzburger Wirtschaft“ haben in diesem Jahr erstmals die 30 besten Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer unter 30 ausgezeichnet. Die Prämierungsveranstaltung fand am 10. Februar in der Wirtschaftskammer Salzburg statt.

Die neue Auszeichnung ergänzt das bestehende Format „Salzburger Erfolgsgeschichten“, bei dem Unternehmen für langjährige Marktpräsenz geehrt werden. Mit „Top 30 unter 30“ werden nun jene in den Mittelpunkt gerückt, die mit viel Engagement, Kreativität und Idealismus den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und sich auf dem Weg zu ihrem Zehn-Jahres-Jubiläum befinden.



Eine Expertenjury wählte die 30 Preisträger aus über 40 Nominierten aus. Bewertet wurden das Potenzial des Geschäftsmodells, Innovationskraft sowie persönlicher Einsatz. Das Alter spielte ebenfalls eine Rolle: Kandidaten nahe der Altersgrenze von 30 Jahren hatten einen kleinen Vorteil. Jüngere Unternehmer bleiben im Nominierungspool und haben im kommenden Jahr erneut die Chance auf die Auszeichnung.

Die Mitglieder der Expertenjury zur Auswahl dieses jährlichen Jungunternehmer-Rankings waren:

Die Preisträger repräsentieren die Vielfalt des Salzburger Wirtschaftsstandorts und kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Die Junge Wirtschaft Salzburg begleitete die Veranstaltung und lud die ausgezeichneten Jungunternehmer dazu ein, das Netzwerk der Jungen Wirtschaft aktiv zu nutzen. Hier können sie sich mit Gleichgesinnten vernetzen, Erfahrungen austauschen und neue Geschäftskontakte knüpfen.







