60 Jahre „The Sound of Music“ – „The Hills Are Still Alive“

Jedes Jahr reisen rund 300.000 Fans aus allen Ecken der Welt nach Salzburg, um die insgesamt 17 Drehorte zu besuchen und das besondere Salzburg-Flair zu erleben. „The Sound of Music“ ist das weltweit bekannteste Filmmusical überhaupt und war auch der erste Hollywood-Film, der in Übersee gedreht wurde.



SLTG-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Scharfetter unterstreicht die identitätsstiftende Bedeutung des Jubiläums für Salzburg: „The Sound of Music ist weit mehr als nur ein Film – er ist Teil unserer kulturellen DNA. Das Jubiläum bietet uns die Gelegenheit, diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte als Brücke zwischen Kultur, Geschichte und Tourismus zu feiern. Salzburg verkörpert wie kaum ein anderer Ort die Verbindung von Landschaft, Musik und Lebensfreude – und genau das macht den Zauber dieses Films bis heute aus.“

Festreigen bis Jahresende



Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die große Jubiläumsgala am 23. Oktober in der Felsenreitschule, bei der das Salzburger Landestheater, das Mozarteumorchester und internationale Stargäste auftreten. Dabei werden Darstellerinnen und Darsteller des Originalfilms auf die echte Familie von Trapp treffen. Einen Auftritt hat auch der erklärte „Sound of Music Fan“ und Eurovision-Song-Contest-Gewinner JJ.



Am 24. Oktober laden die Partner der Jubiläumswoche ins Schloss Leopoldskron zum internationalen Fachsymposium „Is the Sound of Music still alive in Salzburg today?“ ein. Experten, Zeitzeugen und Touristiker diskutieren über die anhaltende Faszination des Films und seine heutige Bedeutung für Salzburg.



Neben den Jubiläumsfeierlichkeiten kehrt im November und Dezember 2025 das Musical „The Sound of Music“ in der Inszenierung von Andreas Gergen und Christian Struppeck auf die Bühne des Salzburger Landestheaters zurück. Insgesamt sind sieben Vorstellungen in deutscher Sprache mit englischen Übertiteln geplant.

Museum ab Sommer 2026



Ein zentrales Zukunftsprojekt stellt die Eröffnung des neuen „Sound of Music Salzburg“-Museums dar, die für Sommer 2026 im Areal von Schloss Hellbrunn geplant ist. Kurator Peter Husty dazu: „Mit der neuen Ausstellung würdigt das Salzburg Museum erstmals umfassend dieses kulturelle Phänomen und beleuchtet sowohl den Mythos des Films als auch die wahre Geschichte der Familie Trapp. Besonders der Original-Sound-of-Music-Pavillon im Schlosspark Hellbrunn wird dabei eine zentrale Rolle spielen.“



Mit ihrem neuen Buch „The Sound of Salzburg“ hat Autorin Franziska Lipp den Mythos in einer modernen Form aufgegriffen: „Mein Buch ‚The Sound of Salzburg‘ eröffnet Gästen einen neuen Blick hinter die Kulissen und spannt den Bogen zwischen Film und Realität.“

