Regeln für die Beschäftigung ausländischer Lehrlinge

1. Wann ist die Beschäftigung zulässig?

Die Beschäftigung von ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ist dann zulässig, wenn diese entweder vom Ausländerbeschäftigungsgesetz generell ausgenommen sind (und damit freien Arbeitsmarktzugang haben) oder eine behördliche Zustimmung zu ihrer Beschäftigung vorliegt.

Folgende Personen haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt und benötigen daher keine Beschäftigungsbewilligung:

EU- und EWR-Bürger



Schweizer



Bestimmte Familienangehörige, z. B. drittstaatsangehörige Kinder einschließlich Stief- und Adoptivkinder, die unter 21 Jahre alt sind oder denen der bzw. die österreichische, EWR- oder Schweizer Staatsangehörige Unterhalt gewährt, sofern das Kind zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist.

Über die Ausnahme als Familienangehöriger stellt das AMS eine Bestätigung nach § 3 Abs 8 AuslBG aus.

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte haben ebenfalls freien Zugang zum Arbeitsmarkt.

2. Wie erfolgt die behördliche Bewilligung?

Ist eine Person nicht vom Ausländerbeschäftigungsgesetz ausgenommen, hat der Arbeitgeber eine behördliche Beschäftigungsbewilligung zu beantragen.

Die dafür zuständige Behörde ist die jeweilige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS). Eine Bewilligung muss vor Beginn der Beschäftigung (der Ausbildung) erteilt sein.

3. Welche Formen der Bewilligung gibt es?

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz sieht verschiedene Formen der behördlichen Bewilligung vor, wobei für Lehrlinge in der Praxis folgende von Bedeutung sind: