Die Nominierten zum Salzburger Landespreis 2026 stehen fest!

Aus insgesamt 329 Einreichungen hatte bereits im Dezember 2025 eine hochkarätig besetzte Expertenjury die Nominierten in 17 Kategorien ausgewählt. Moderatorin Kathi Wörndl führte durch den Abend und präsentierte die Anwärterinnen und Anwärter auf den begehrten Landespreis.

Sonderkategorie „Neue Köpfe“

Im Rahmen des Nominee Events wurden auch die Sieger der Sonderkategorie „Neue Köpfe“ gekürt. Der Preis ging in diesem Jahr an die Lungauer Agentur Planreal Kreativ GmbH rund um Robert Stecker. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Gamsfest 2025“, das für den TVB Tourismus Lungau Salzburger Land umgesetzt wurde.

© WKS/Andreas Kolarik Die Sieger in der Sonderkategorie „Neu Köpfe“: Die Planreal Kreativ/P KREATIV aus Tamsweg im Lungau. Am Foto v. l.: Helmut Langeder, Leonie Ernst, Kurt Bauer, Robert Stecker mit Fachgruppenobmann Clemens Jager.

In dieser Kategorie werden Projekte von „jungen“ Unternehmen bewertet, deren Gewerbeanmeldung maximal drei Jahre zurückliegt – unabhängig vom Alter der Teilnehmenden.

Nights of Talents

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Präsentation der Gewinnerprojekte aus den Bildungseinrichtungen HTL Salzburg (Zweig Mediendesign) sowie der FH Salzburg mit den Studiengängen MultiMediaArt und Design & Produktmanagement. „Die Projekte der Studierenden zeigen, dass wir auf unseren kreativen Nachwuchs stolz sein können“, betonte Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der WKS. „Aus- und Weiterbildung sind das Fundament unserer Branche. Unsere jungen Kreativen beweisen Jahr für Jahr mit nationalen und internationalen Auszeichnungen, dass Salzburg ein Hotspot für kreative Exzellenz ist. Sie bringen frische Ideen und neue Perspektiven in unsere Branche.“

© WKS/Andreas Kolarik Die Gewinner der HTL-Salzburg/Mediendesign.

© WKS/Andreas Kolarik Die Sieger der FH Salzburg MultiMedia Art mit Clemens Jager.

© WKS/Andreas Kolarik Die Sieger der FH Salzburg Design und Produktmanagement Art mit Clemens Jager (li) und Studiengangsleiter Günther Grall (re).

Klassiker und Newcomer

Die Nominierungen spiegeln die gesamte Bandbreite der Salzburger Kreativszene wider: Die Agenturen Salić (18 Nominierungen), Wuger-Brands in Motion (11 Nominierungen) und Creative Tactics, Klaus Laimer (7 Nominierungen) führen die Liste an. „Ich freue mich besonders, dass neben etablierten Agenturen auch heuer wieder viele kleinere Agenturen und Newcomer vertreten sind“, so Jager beim Nominee Event.



Salzburg als Werbehotspot

„Der Landespreis spiegelt die große Vielfalt und hohe Qualität wider, die Salzburg zu einem besonderen Werbehotspot in Österreich machen. Die zahlreichen Einreichungen zeigen den hohen Stellenwert, den der Landespreis bei Agenturen und ihren Auftraggebern genießt“, ergänzte Jager.

Hochspannung vor dem Finale

Wer schließlich mit den begehrten Trophäen ausgezeichnet wird, entscheidet sich beim großen Finale des Landespreises – der „Nacht der Werbung“ – am 26. Februar im Großen Saal des Mozarteums. Dort werden die Sieger und Platzierten bekannt gegeben.



Der Salzburger Landespreis wird von der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in der WKS mit Unterstützung der Sparte Information & Consulting sowie des Landes Salzburg ausgeschrieben.