Einzigartige Tradition lebt beim Schusterjahrtag weiter

Insgesamt 25-mal konnten die Gäste im Römischen Keller im Kuchler Ortszentrum den traditionellen Satz hören: „Hoch lebe das ehrsame Kuchler Gewerbe!“ Die Kuchler Gewerbezunft hält damit eine österreichweit einzigartige und bereits 500 Jahre alte Tradition aufrecht, die das Miteinander und die Förderung der Gewerbe- und Handwerksberufe in der Region ins Zentrum stellt. „In unserer Zunft wird nicht nur die Gemeinschaft gepflegt, sondern auch die Lehrlings- und Meisterausbildung hochgehalten. Damit leisten unsere Betriebe einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der hohen Qualität in Gewerbe und Handwerk“, sagte der scheidende Zunftvater Tischlermeister Rupert Reindl. Ihm folgt Johann Struber von Struber Entsorgung in Kuchl an der Zunftspitze nach. Reindl übte das Amt 25 Jahre lang aus. In seine Zeit als Zunftvater fielen das 500-Jahre-Jubiläum der Gewerbezunft sowie die Einweihung der neuen Zunftfahne.

WKS-Bezirksstellenobmann Andreas Schnaitmann dankte Reindl für seine engagierte Tätigkeit und wünschte Struber für seine neue Aufgabe alles Gute. Außerdem hob er die Lehre als entscheidende Phase im Leben junger Menschen hervor. Hier werde nicht nur solides Handwerk erlernt, sondern es bilden sich auch viele menschliche Kompetenzen heraus. Bürgermeister Thomas Freylinger unterstrich den Stellenwert von Unternehmen für eine lebenswerte Gemeinde. „Ohne Unternehmen gibt es keine Investitionen und keine Arbeitsplätze.“ Darum sei es wichtig, politische Entscheidungen mit Augenmaß und immer mit Blick auf die Wirtschaft zu treffen.

© WKS/Lisa Seidl Fotografie Nach 25 Jahren als Zunftvater übergab Rupert Reindl (rechts) die Führung der Zunft sowie das Zunftkreuz an Johann Struber.

Gesellenbriefe an 25 junge Fachkräfte

Den Gesellenbrief erhielten im Anschluss an ihr Treuegelöbnis folgende Gesellen: Bürokauffrau Nicol Vladova von Struber Entsorgung, Maurer Martin Siller von Seiwald Bau, Maurer Matthias Wallinger von Seiwald Bau (mit Auszeichnung), Maurer Felix Linhuber von Seiwald Bau, Maurer Thomas Siller von Seiwald Bau, Maurer Manuel Irnberger von Seiwald Bau, Maurer Valentin Neureiter von Seiwald Bau, Maurer Michael Neureiter von Seiwald Bau, Maurer Tobias Wimmer von Seiwald Bau, Metalltechniker Florian Kaindl von Untha shredding technology, Metalltechniker Thomas Siller von Untha shredding technology, Metalltechniker Jakob Kendlbacher von Untha shredding technology, Metalltechnikerin Lorena Marie Siller von Untha shredding technology, Kfz-Techniker Manuel Hettegger von Kfz Steindl Mayr, Kfz-Techniker Stefan Siller von Kfz Steindl Mayr, Koch Christoph Mayr vom Gasthof Jadorfer Wirt, Fleischverarbeiter Mario Dampf von der Metzgerei Schnöll, Metalltechniker Johannes Hörandtner von Maschinenbau Hirnsperger, Tischlereitechniker Oliver Salzer von der Tischlerei Schönleitner, Elektrotechniker Andreas Ramsauer von Elektro Unterberger, Installations- und Gebäudetechniker Niklas Lamprechter von Installationen Prömer, Installations- und Gebäudetechniker Gabriel Josic von Installationen Prömer, Elektrotechniker Simon Brunauer von Elektro Siller, Friseurin Vivien Stieger vom Salon Herzstück und Zimmerer Elias Mayr von der Zimmerei Rupert Siller.

© WKS/Lisa Seidl Fotografie Die frischgebackenen Junggesellen Bürokauffrau Nicol Vladova und Metalltechniker Johannes Hörandtner.

Darüber hinaus wurden neu in die Gewerbezunft Kuchl aufgenommen: Hans Rechner, Geschäftsführer des Holztechnikum Kuchl, Thomas Mayer, My little bikeshop und Christian Schöpp, Schöpp Beschläge. Eine Meisterehrung anlässlich ihres 60. Geburtstages bekamen: Thomas Beclin, Praktischer Arzt, Norbert Prömer, Installateurmeister, Roland Schönleitner, Kfz-Elektrikermeister und Gernot Stefl, Holzhändler.

Die Kuchler Gewerbezunft besteht seit 1522 und umfasst knapp 300 Mitglieder. Der „Schusterjahrtag“ wird traditionell am ersten Montag nach Mariä Geburt gefeiert. Ursprünglich war die Feier den Schustern vorbehalten. Heute werden alle Lehrabsolventen der lokal ansässigen Betriebe beim Jahrtag von ihren Sünden während der Lehrzeit „freigesprochen“.



