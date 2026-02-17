Finanz- und Versicherungswissen erlebbar gemacht

„Unser FiRi-Ausbildungsschwerpunkt an den Salzburger Schulen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern der 3. Jahrgänge einen praxisnahen Einblick in die Bank- und Versicherungswelt. Mit der erstmals veranstalteten FiRi-Rallye wurde ein weiterer wichtiger Baustein geschaffen, um junge Menschen für die Salzburger Banken und Versicherungen zu begeistern“, zeigt sich der Spartenobmann und Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Salzburg KommR Dr. Heinz Konrad überzeugt.



Gemeinsam mit Experten aus Salzburger Banken und Versicherungen tauchten die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Themenbereiche ein. An fünf Stationen konnten die Jugendlichen bei der FiRi-Rallye ihr vorhandenes Wissen erweitern, Fragen stellen und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Ausbildung sammeln. So wurde beispielsweise erläutert, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben, es wurde der sichere Zahlungsverkehr behandelt, genauso waren Betrugsprävention oder Veranlagung mit Mehrwert ein Thema. Im Bezug auf Risikomanagement konnten die Schülerinnen und Schüler bei einem Quiz ihr Versicherungswissen erweitern.



Veranstaltungen wie die FiRi-Rallye geben uns als Arbeitgeber die Möglichkeit mit den Jugendlichen bereits lange vor dem Eintritt ins Arbeitsleben in Kontakt zu treten. Der Austausch garantiert uns, dass in der Schule Inhalte vermittelt werden, die im täglichen Arbeitsalltag direkt angewandt werden können. Auch können wir als Arbeitgeber im direkten Austausch ein besseres Gespür für die Bedürfnisse künftiger Arbeitnehmer entwickeln, zieht Christina Hager vom Bankhaus Spängler ein positives Resümee zur erstmals durchgeführten Veranstaltung.

Bei den Schülerinnen und Schülern fand die Rallye sehr guten Anklang.

„Wir haben vieles über interessante Zusammenhänge in der Finanzwelt, aber auch über Zahlungsmethoden gelernt. Es war aufgrund der verschiedenen Themengebiete sehr abwechslungsreich und spannend“, sagte Lena aus der HAK Neumarkt.

Die Veranstaltung war hervorragend organisiert und wir haben viel für die Schule, aber auch für uns privat zum Umgang mit Finanzen gelernt, zeigt sich Amel aus der HAK Hallein begeistert.



Zum Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagment

Ins Leben gerufen wurde „FiRi“ 2009 von der Sparte Bank und Versicherung der WKS. In einem dreijährigen Modul mit ca. 150 Schulstunden wird den SchülerInnen fundiertes Fachwissen aus der Bank- und Versicherungswelt vermittelt. Hierbei wird nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern gezielt auch auf Praxisnähe gesetzt. Dieser Schwerpunkt ist das Ergebnis einer Kooperation von Schule und Wirtschaft. In Salzburg gibt es mittlerweile 730 FiRi-Absolventinnen und Absolventen und an die 1.500 Schülerinnen und Schüler haben sich für diesen Ausbildungsschwerpunkt entschieden.

Bilddownload:

Foto 1: Bei der Rallye: Lena (2.v.l) von der HAK Neumarkt und Amel (4.v.l.) von der HAK Hallein mit den Experten aus dem Bankhaus Spängler Christina Hager (1.v.l), Sarah Schlick von der Volksbank Salzburg (3.v.l.), B&V Spartengeschäftsführerin Anita Wautischer (5.v.l.), Alexander Frauenlob von der Oberbank (6.v.l.) sowie Ivan Antunovic vom Raiffeisenverband Salzburg (7.v.l.). © WKS/Probst