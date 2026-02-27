Was ist die AMS-Förderung für die Lehrausbildung 18+?

Wer ist antragsberechtigt?

Gefördert werden Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen, die zum Beispiel nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) zur Lehrlingsausbildung berechtigt sind. Voraussetzung ist ein Beratungsgespräch mit der regionalen AMS-Geschäftsstelle, das vor Beginn des Lehrverhältnisses stattfinden muss. Der Antrag muss für jedes Lehrjahr separat elektronisch über das eAMS-Konto für Unternehmen gestellt werden.

Welche Lehrlinge werden gefördert?

Gefördert werden beim AMS vorgemerkte Erwachsene mit Wohnsitz im Bundesland Salzburg für maximal drei Jahre.

Davon umfasst sind:

Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss aufweisen

AHS-Absolventen ohne Berufserfahrung und ohne weitere Qualifikationen

Frauen in handwerklichen und technischen Berufen laut der FiT-Ausbildungsliste

Personen in der beruflichen Rehabilitation

Personen in der Pflegeausbildung

Höhe der Beihilfe

Voraussetzung ist die Zahlung einer festgelegten höheren Lehrlingsentschädigung, sofern dies im Kollektivvertrag vorgesehen ist, oder ein kollektivvertraglich festgelegter bzw. angemessener Hilfsarbeitslohn.

Die monatliche pauschalierte Förderung beträgt: