Fotoarchiv 2026
Salzburger Erfolgsgeschichten
Aktualisiert am 20.02.2026
|Event Stadt Salzburg | Kavalierhaus Klessheim, 18. Februar 2026
|Event ©WKS/Neumayr
|Fotobox ©WKS/Fotoconnect
|Event Flachgau | Kavalierhaus Klessheim, 19. Februar 2026
|Event ©WKS/wildbild
|Fotobox ©WKS/Fotoconnect
|Event Stadt Salzburg | Kavalierhaus Klessheim, 4. März 2026
|Event Tennengau | Ziegelstadel Hallein, 25. März 2026
|Event Pongau | JO Congress, 15. April 2026
|Event Pinzgau | Ferry Porsche Congress Center, 6. Mai 2026
|Event Lungau | Burg Mauterndorf, 27. Mai 2026