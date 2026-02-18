Fotogalerie vom 18. Februar 2026

Stadt Salzburg: Vielfältige Unternehmerlandschaft

Auftakt zur diesjährigen Eventserie „Salzburger Erfolgsgeschichten“ am Abend des 18. Februars im Kavalierhaus Klessheim: WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller und Bezirksstellenobmann DI Harald Preuner konnten dabei knapp 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Stadt Salzburg für ihre langjährigen Jubiläen auszeichnen.

An der Spitze standen mit Mst. Georg Danner (Blumen Niedermair) und der ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH und Co KG zwei Unternehmen, die bereits auf eine 120 jährige Firmenhistorie verweisen können. Die Bandbreite an Geschäftsmodellen war einmal mehr groß: Traditionelle Handwerksbetriebe waren genauso vertreten, wie Unternehmen aus Tourismus, Handel und Dienstleistung.

Fotogalerie



