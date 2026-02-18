Fotogalerie vom 19. Februar 2026

Flachgauer Firmen vor den Vorhang geholt

Neuerlich ausgebucht war am 19. Februar in Kavalierhaus Klessheim die Veranstaltung „Salzburger Erfolgsgeschichten“: Waren es am Tag davor Unternehmen aus der Stadt Salzburg wurden diesmal knapp 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Flachgau für ihre Jubiläen geehrt. Ältestes Unternehmens des Abends war die Klopf Malereimeisterbetrieb GmbH. aus Wals: Sie kann bereits auf 75 Jahre Firmengeschichte zurückblicken.

Auf der Bühne gaben Gastronomie-Expertin Ulrike Griesser aus Hallwang (20 Jahre) und Mst. Robert Klausner, Klausner Dachpower GmbH aus Grödig (25 Jahre) Einblicke in ihre langjährige Selbständigkeit.

Fotogalerie