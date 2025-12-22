Damit die Übergabe gelingt, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer einige Grund­regeln beachten.

1. Frühzeitig planen

Eine gelungene Nachfolge braucht Zeit. Idealerweise beginnen Übergeberinnen und Übergeber drei bis fünf Jahre vor dem geplanten Übergabetermin mit der konkreten Planung. Nur so können betriebswirtschaftliche, rechtliche und organisatorische Fragen rechtzeitig geklärt werden. Auch potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger benötigen ausreichend Zeit, um sich in die Abläufe einzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

2. Kommunikation ist entscheidend

Offene Gespräche mit der Familie, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit den Geschäftspartnern und -partnerinnen schaffen Vertrauen und vermeiden Missverständnisse. Gerade in Familienbetrieben ist es wichtig, Rollen und Erwartungen klar zu definieren. Eine frühzeitige Einbindung der Belegschaft trägt wesentlich dazu bei, den Übergangsprozess stabil zu gestalten und Unsicherheiten zu vermeiden.

3. Klare rechtliche und steuerliche Regelung

Die Nachfolge sollte immer durch eindeutige vertragliche Vereinbarungen abgesichert werden. Dazu zählen etwa Kaufverträge oder Pachtverträge sowie die Übertragung von Gesellschaftsanteilen.



Daher ist eine frühzeitige Abstimmung mit Steuerberatung und Rechtsberatung empfehlenswert. Eine rechtssichere Gestaltung beugt späteren Konflikten vor.

4. Wissen und Verantwortung schrittweise übertragen

Eine erfolgreiche Nachfolge geschieht selten von heute auf morgen. Empfehlenswert ist eine schrittweise Übergabe von Wissen, Kontakten und Führungsverantwortung. So können Nachfolgerinnen und Nachfolger wichtige Erfahrungen sammeln und Vertrauen aufbauen. Gleichzeitig bleibt der Wissenstransfer gewährleistet, und die Unternehmenskultur wird nachhaltig weitergeführt.

5. Unterstützung annehmen

Die Wirtschaftskammer Salzburg bietet umfassende Unterstützung im Nachfolgeprozess:

Nachfolger finden über die Nachfolgebörse,



Erstgespräch vor Ort zur Orientierung,



Begleitende Beratung mit Übergeber und Nachfolger zur konkreten Planung der Übergabe.



Diese Angebote helfen, passende Nachfolger zu finden und den Übergang professionell zu gestalten.



Ein geplanter und gut vorbereiteter Generationenwechsel sichert nicht nur die Zukunft des Unternehmens, sondern bewahrt auch wertvolles Know-how und Arbeitsplätze. Wer frühzeitig handelt und sich begleiten lässt, schafft die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachfolge.



Für nähere Informationen und individuelle Beratung steht das Gründerservice der Wirtschaftskammer Salzburg gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie bei Bedarf einen kostenlosen Beratungstermin mit unseren Expertinnen und Experten!

