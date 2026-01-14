„Geräte-Retter-Prämie“ gestartet

In den wenigen Wochen seit Bekanntgabe des neu gestalteten Fördermodells haben sich in Salzburg bereits mehr als 100 qualifizierte Partnerbetriebe für die Geräte-Retter-Prämie registrieren lassen. Damit ist eine flächendeckende Abwicklung gesichert. „Das ist ein starkes Zeichen für die Qualifikation unserer heimischen Reparaturbetriebe und ihr hohes Engagement für die Kreislaufwirtschaft. Wir sind überzeugt davon, dass die Geräte-Retter-Prämie große Akzeptanz in der Bevölkerung finden wird, weil sie Vorteile für alle Seiten bringt: Die Konsumentinnen und Konsumenten sparen Geld, die beteiligten Unternehmen können ihr Know-how unter Beweis stellen“, sagt Spartenobmann Bernhard Seidl.

Klarer Fokus auf den Haushaltsbereich

Die Geräte-Retter-Prämie konzentriert sich auf häufig genutzte Elektro- und Elektronikgeräte aus dem Haushaltsbereich mit hohem Materialeinsatz. Dazu zählen etwa Waschmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger oder Akkuschrauber. Auch Pflegegeräte wie Rollstühle oder Blutdruckmessgeräte sind umfasst. Nicht mehr gefördert werden Handys, E-Bikes oder Wellnessgeräte.

Konsumentinnen und Konsumenten können ihren Geräte-Retter-Bon online über die Webseite beantragen. Dieser ist drei Wochen lang gültig und kann – entweder digital oder ausgedruckt - bei einem der Partnerbetriebe eingelöst werden. Diese sind ebenfalls auf der offiziellen Webseite zu finden. Die Förderung wird nach Bearbeitung des Antrags durch die abwickelnde Kommunalkredit Public Consulting (KPC) auf das Bankkonto der antragstellenden Person überwiesen.

Reparaturbetriebe, die an der Aktion teilnehmen möchten und die erforderlichen Qualifikationen erfüllen, können sich ebenfalls über die Webseite anmelden und erhalten nach positiver Prüfung der KPC ihre Teilnahmebestätigung. Die Beantragung geschieht über die offizielle Webseite.