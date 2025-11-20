Gilt der neue Gewerbebonus für Stromkunden auch 2026?

Unternehmen, die bereits den Tarif „Strom Gewerbe 24“ nutzen, erhalten diesen speziellen Gewerbebonus für 2026 weiterhin automatisch. Unternehmen, die noch ältere Tarife haben (vor Juli 2024 abgeschlossen), müssen aktiv auf den Tarif „Strom Gewerbe 24“ umsteigen, um den Bonus in voller Höhe nutzen zu können.

Der Tarifwechsel ist schnell und unkompliziert möglich. Bitte nehmen Sie mit dem Kundenservice der Salzburg AG Kontakt auf. Im Rahmen einer weiteren Aktion können auch Freistromtage in Anspruch genommen werden.

Gewerblichen Kunden der Salzburg AG, die die bisherigen Angebote zum Wechsel auf den aktuellen Tarif samt Gewerbebonus nicht angenommen haben, empfiehlt die WKS daher dringend, die individuelle Stromtarifsituation zu überprüfen, um keine Wettbewerbsnachteile zu erleiden. Dieser Hinweis gilt auch für die Kunden anderer Anbieter.

Außerdem raten wir allen WKS-Mitgliedsunternehmen, die geförderten Energieberatungsangebote von umwelt service salzburg zu nutzen und so den Energieverbrauch zu optimieren.

Diese individuellen Energieberatungen analysieren, wie Sie Ihr Unternehmen energieeffizienter gestalten können. Bei Anmeldung bis Ende November 2025 werden alle Beratungen (Energiecheck für Dienstleistung, Produktion, Tourismus sowie Photovoltaik-Check und Energiecheck Kleinbetriebe) mit einem erhöhten Fördersatz von 75% unterstützt! Nach dem Aktionszeitraum beträgt die Förderung 50% der Beratungskosten.

