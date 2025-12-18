Herausforderungen bei Familienübergaben

Sie bietet viele Chancen, bringt jedoch besondere Herausforderungen mit sich. Häufig treffen unterschiedliche Erwartungen, Vorstellungen und Rollenbilder aufeinander. Das kann zu Konflikten führen, etwa wenn es um Entscheidungsbefugnisse, die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens oder die gerechte Behandlung aller Familienmitglieder geht.



Ein zentraler Punkt ist die Frage des richtigen Zeitpunkts: Wann übernimmt die nächste Generation Verantwortung, und wie lange bleibt die übergebende Person aktiv? Ebenso wichtig ist eine klare und faire Bewertung des Unternehmens, idealerweise durch externe Expertinnen und Experten, um Transparenz und Akzeptanz zu schaffen, auch im Hinblick auf erbrechtliche Fragen.



Zudem darf die emotionale Ebene nicht unterschätzt werden. Für viele Übergebende bedeutet die Übergabe, das eigene Lebenswerk loszulassen. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger wiederum stehen häufig unter hohem Erwartungsdruck. Ein strukturierter Übergabeplan, offene Gespräche und klare Vereinbarungen helfen, den Prozess gut zu gestalten.



Professionelle Begleitung durch Beratungseinrichtungen kann unterstützen, damit sowohl Familie als auch Unternehmen erfolgreich in die Zukunft starten. Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Salzburg unterstützt bei allen Fragen rund um die Nachfolge. Vereinbaren Sie gerne einen kosten­losen Beratungstermin!

