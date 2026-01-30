KI-Bildung ist Schlüsselfaktor für die Zukunft

„Wir dürfen dem digitalen Wandel nicht länger hinterherlaufen – wir müssen aufholen! Es ist daher längst überfällig, KI und digitale Kompetenzen in der AHS-Oberstufe zu verankern“, sagt Weitgasser, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT – kurz UBIT – der WKS. Digitale Fähigkeiten seien entscheidend für die Zukunftschancen junger Menschen und die wirtschaftliche Stärke eines Landes.

KI-Bildung ist Demokratiebildung

Der UBIT-Fachverband setzt sich auf Bundesebene seit geraumer Zeit für einen eigenständigen Informatik- und KI-Unterricht in der Oberstufe ein. Weitgasser erklärt die Hintergründe: „KI-Bildung ist heute auch Demokratiebildung. Wer versteht, wie die KI-Inhalte erzeugt, Informationen gefiltert und Entscheidungen beeinflusst werden, kann Desinformation leichter erkennen, digitale Entwicklungen kritisch hinterfragen und sich selbst an demokratischen Prozessen beteiligen.“

© Bergauer Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe UBIT

Praktische Medienkompetenz für Jugendliche

Es sei darüber hinaus wichtig, dass Lehrplan und Lebensrealität von Jugendlichen Hand in Hand gehen. „Kinder wachsen heute wie selbstverständlich mit digitalen Medien auf, doch an einem bewussten Umgang fehlt es häufig – sowohl in Bezug auf die Risiken als auch auf die Chancen, die Technologien eröffnen. Doch nur wer diese versteht, kann sich verantwortungsvoll im digitalen Raum bewegen. Wünschenswert ist daher ein Unterrichtsfach, das Schülerinnen und Schüler IT nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch nahebringt“, ergänzt Manuel Dorfer, Berufsgruppensprecher Informationstechnologie in der Fachgruppe UBIT der WKS.

