Kinofest soll Menschen ins Kino locken





Die finanzielle Grundlage wurde seitens des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe geschaffen. Zur Bewerbung gibt es einen bundesweiten Radiospot, der in allen 47 Privatradios bis in die einzelnen Bezirke ausgespielt wird, bzw. eine großangelegte Social-Media-Kampagne. Natürlich steht es jedem Kino frei, weitere individuelle Aktivitäten umzusetzen – sei es ein Gewinnspiel, eine Verlosung oder ein besonderes Event. Auch diese werden über die Imageaktion kommuniziert.



Gemeinsam ein Zeichen setzen



Der Erfolg dieses Tages steht und fällt aber mit dem Interesse und dem Engagement der Kinobetreiber. Sie waren daher eingeladen, an dieser Initiative der Interessenvertretung teilzunehmen und gemeinsam als Branche ein Zeichen zu setzen. „Die Teilnahme in Salzburg ist sehr erfreulich. Von Großkinos wie dem Cineplexx Salzburg Airport oder den Dieselkinos bis zu kleineren Spielorten wie dem Stadtkino Hallein oder dem Mozartkino in Salzburg ist eine breite Palette unterschiedlicher Betriebe vertreten. Gemeinsam werden wir auch die gewünschte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugen und Lust aufs Kino wecken“, sagt Salzburgs Berufsgruppensprecher Alexander Krammer.



Um auf der Website „daskinofest.at“ bzw. „kinofest.at“ gelistet zu sein und zum Downloadbereich der Werbematerialien zu gelangen, werden Betriebe gebeten, diesem Link (www.daskinofest.at/anmeldung) zu folgen und sich anzumelden.