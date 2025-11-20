Handwerkskunst im Fokus: Der neue Rauchfangkehrerkalender 2026 ist da

Was verbindet Salzburger Rauchfangkehrer mit Salzburger Berufsfotografen? Beide Berufsgruppen stehen, trotz völlig unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche, für höchste Qualität, Verantwortung und Handwerkskunst. Während Fotografen flüchtige Momente dauerhaft festhalten, leisten Rauchfangkehrer einen unverzichtbaren Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.

© WKS/ Mag. (FH) Nina Drexler

Mit dem bereits fünften gemeinsamen Kalender geben beide Innungen auch heuer wieder spannende Einblicke in ihre Arbeitswelt. Die aufwendig gestalteten Making-of-Bilder auf der Rückseite jedes Kalenderblatts dokumentieren den Entstehungsprozess und zeigen die Vielfalt beider Berufe.

© WKS/ Anna Rettenbacher

Kalender mit sozialem Mehrwert

Der Kalender ist nicht im freien Verkauf erhältlich. Er wird von den beiden Innungen mit Weihnachtsgrüßen an ausgewählte Personen verteilt. Interessierte können sich ein Exemplar im Innungsbüro der Wirtschaftskammer Salzburg (2. Stock, Zimmer 236) gegen eine freiwillige Spende abholen.

Kontakt: Julia Niederhofer, T 0662/8888-283

Öffnungszeiten: MO–DO: 07:30–12:15 & 13:00–17:00 Uhr | FR: 07:30–12:30 Uhr

Der Erlös kommt der Österreichischen Krebshilfe Salzburg zugute.





Bilddownload:

Foto 1: Bei der Präsentation des Rauchfangkehrerkalenders 2026 (v.l.): Innungsmeister Berufsfotografie Franz Neumayr, Rauchfangkehrermeisterin Daniela Brüggler, Rauchfangkehrermeisterin Isabel Tiefgraber, Rauchfangkehrermeisterin Erika Wehrli und Innungsmeister Rauchfangkehrer Mathias Gadenstätter. Foto: WKS/ Franz Neumayr

Foto 2: Die Teilnehmer:innen des Rauchfangkehrerkalenders 2026

Foto 3: Innungsmeister Berufsfotografie Franz Neumayr und Innungsmeister Rauchfangkehrer Mathias Gadenstätter. Foto: WKS/ Franz Neumayr