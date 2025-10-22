Mit Optimismus in die Wintersaison

Links SalzburgerLand Tourismus GmbH

Mit knapp 13,5 Millionen Nächtigungen von Mai bis September verzeichnet der Tourismus in Salzburg ein Plus von 4,6% gegenüber dem Vorjahr. Das bedeutet in der vorläufigen Sommerbilanz die bislang stärkste Sommersaison seit Aufzeichnungsbeginn. „Salzburg hat sich als internationale Ganzjahresdestination etabliert und ist als Tourismusmarke weltweit erfolgreich. Besonders erfreulich ist, dass alle Bezirke von dieser Entwicklung profitieren, die auf familiäre Strukturen, innovative Angebote und hohe Qualität zurückzuführen ist“, sagte Tourismusreferent LH-Stv. Stefan Schnöll beim Pressegespräch zum Wintersaisonstart in Salzburg. Deutschland bleibt mit rund 37 Prozent Anteil stärkster Herkunftsmarkt, gefolgt von Österreich und den Niederlanden.



Der Blick in die Wintersaison 2025/2026 ist durchaus optimistisch. Stabile Vorausbuchungen aus den Kernmärkten, ein guter Saisonstart am Kitzsteinhorn und die Aufnahme der Skigebiete Zell am See-Kaprun und Saalbach in den internationalen Skipass „Epic Pass“ aus den USA bilden eine solide Grundlage. „Das Winterhalbjahr ist bezogen auf die Wertschöpfung und die Übernachtungen die stärkste Tourismussaison im Salzburger Land. Ziel unserer Werbemaßnahmen ist es, Gäste früher zur Buchungsentscheidung zu motivieren und einen Schwerpunkt auf die Sonnenskiangebote im März sowie die nachhaltige Anreise mit der Bahn zu setzen“, betonte Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Salzburger Land Tourimus GmbH.



Neue Kampagne und TV-Erfolgsserie



Bauernberger präsentierte darüber hinaus die neue Winterkampagne „Dafür leben wir“, die ab kommendem Wochenende in den wichtigsten Herkunftsmärkten startet und mit starken Bildern, emotionalen Geschichten und attraktiven Angeboten Lust auf Winterurlaub im Salzburger Land macht. Die Kampagne wird in Kooperation mit sieben Tourismusregionen und zwei Mobilitätspartnern umgesetzt und fokussiert auf Familienangebote, leistbare Pakete und authentische Erlebnisse – von Skifahren, Nordic Sports, Winter- und Schneeschuhwandern bis zu kulturellen Auszeiten.



Ein positiver Imagebringer speziell bei der Jugend ist die erfolgreiche ORF-Serie „School of Champions“, deren dritte Staffel im Jänner 2026 ausgestrahlt wird – erneut mit eindrucksvollen Drehorten im Gasteinertal. Produzent John Lüftner betonte die enge Verbindung der Serie zum Salzburger Land: „Die School Of Champions hat in Salzburg, mit dem uns schon seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit an unterschiedlichen Film- und Fernsehproduktionen verbindet, ihre filmische Heimat gefunden. Neben den atemberaubenden Schauplätzen wurden wir hier immer sehr freundschaftlich aufgenommen und auch auf höchstem Niveau professionell unterstützt. Ich möchte nicht zuletzt die ausgezeichneten Salzburger Film- und Fernsehschaffenden erwähnen, mit denen wir hier zusammenarbeiten dürfen und bei denen ich mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für ihre großartige Arbeit bedanken darf.“



Die Serie, die attraktiven Wintersport, Nachwuchsförderung und packendes Drama verbindet, erzielt Reichweiten von mehr als 1,2 Millionen Zusehern und begeistert gerade die junge Zielgruppe für den alpinen Wintersport. Eine vierte Staffel ist bereits in Planung.

