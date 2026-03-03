Neuer Fachgruppengeschäftsführer in der Sparte Information und Consulting

Der gebürtige Salzburger war vor seinem Wechsel in die Wirtschaftskammer viele Jahre als juristischer Mitarbeiter und später als Konzipient in einer Salzburger Rechtsanwaltskanzlei tätig. In dieser Zeit entwickelte er besonderes Interesse an der Vielfalt der Rechtsbereiche und Problemstellungen, mit denen er im Zuge seiner Kanzleitätigkeit konfrontiert war. „Ich freue mich, die dabei gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse in meine neue Position mit einem vielseitigen Aufgabenbereich einbringen zu dürfen“, betont Hauk.

Ein besonderes Anliegen ist es ihm, fachlich und menschlich ein souveräner Ansprechpartner für alle Unternehmerinnen und Unternehmer der Branche zu sein sowie praxisnahe Lösungsansätze für ihre Anliegen zu erarbeiten.

Bilddownload:

Foto 1: Daniel Hauk folgt auf Pia-Olivia Schiemer Zott. © WKS/Hauk