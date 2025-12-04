Nominierte für den Landespreis stehen fest

Links Salzburger Landespreis

Die Jury arbeitete in drei Fachgruppen:

Gruppe 1 beurteilte Projekte aus den Kategorien Corporate Design, Anzeigen, Werbefotografie sowie Werbekampagne.

Gruppe 2 sichtete Einreichungen in den Kategorien Messebau & POS, Out of Home, Marketing, Vertrieb & Direktkommunikation, Events & Promotion, Public Relations, der Sonderkategorie „Neue Köpfe" sowie Werbekampagne.

Gruppe 3 konzentrierte sich auf Hörfunk & Audio, Web & App, TV-, Kino- & Streaming-Spots, Videos, Social-Media-Kampagnen, Werbekampagne sowie den neuen Sonderpreis „Green Creative".

Vielfalt der Kreativszene sichtbar

„Unsere Mitgliedsbetriebe hatten die Möglichkeit, in insgesamt 17 Kategorien ihre Projekte einzureichen“, betont Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Neben dem etablierten Sonderpreis „Neue Köpfe“ wurde heuer erstmals „Green Creative“ ausgeschrieben. „Die exzellenten Einreichungen zeigen die enorme Bandbreite und hohe Qualität unserer Kreativszene“, ergänzt Jager. Besonders freue es ihn, dass auch in diesem Jahr – neben etablierten Agenturen – viele Newcomer vertreten sind, die sich nun ebenfalls unter den Nominierten wiederfinden.

Präsentation und Preisverleihung

Die Finalisten werden beim Nominee-Event am 28. Jänner in der Panzerhalle vorgestellt. An diesem Abend werden auch die Gewinner der teilnehmenden Bildungseinrichtungen sowie der Sonderpreis „Neue Köpfe” verliehen. Die Sieger des Salzburger Landespreises werden schließlich im Rahmen der großen Abschlussveranstaltung – der „Nacht der Werbung“ am 26. Februar – gekürt.

Mehr Infos: salzburger-landespreis.at