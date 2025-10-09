Gibt es das öffentliche Influenza-Impfprogramm auch heuer?

Grippeimpfungen senken nicht nur das Risiko von Ansteckungen und schweren Krankheitsverläufen, sondern auch jenes von teuren Arbeitsausfällen durch Krankenstand.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Die Influenza-Impfung ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos.

Der Betrieb organisiert die Impfung vor Ort und trägt lediglich Kosten für Honorar und Administration. Impfstoff und Kanülen werden kostenlos bereitgestellt.

Die Bestellung erfolgt nicht durch den Betrieb, sondern über die betreuenden Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner bzw. arbeitsmedizinischen Zentren über den e-Impfshop der Bundesbeschaffung GmbH.

Bestellungen können schon vorgenommen werden.



Unternehmen, die Interesse an einem Influenza-Impfangebot vor Ort haben, kontaktieren ihre betreuenden Arbeitsmediziner. Wenn keine betriebliche Impfaktion möglich ist, können Mitarbeitende bei Ärztinnen und Ärzten, die am ÖIP teilnehmen, kostenlos geimpft werden. Bei Fragen steht Ihnen die ÖGK per E-Mail oder telefonisch unter 050766/50 15 30 (Montag bis Donnerstag 9 bis 15 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr) gerne zur Verfügung.