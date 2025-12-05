Pan-Euro-Med-Zone: Welche Handelsregeln gelten ab 2026?

Aufgrund langwieriger Ge­­setz­gebungsverfahren in den einzelnen Ländern wurden nicht alle Freihandelsabkommen an­­ge­­passt, sodass mittlerweile seit drei Jahren zwei Sets an Regeln bestehen mit zunächst der Angabe „Transitional Rules“ und seit diesem Jahr „Revised Rules“. Die Verwirrung bei den Unternehmen ist seitdem groß, denn sie müssen je nach Partnerland entscheiden, welches Regelwerk gilt. Das erhöht das Risiko von Fehlern bei der Ausstellung von Präferenznachweisen.



Ab 2026 soll dann nur noch ein Satz an Ursprungsregeln im gesamten PEM-Raum gelten und die „alten“ Regeln aus dem Jahr 2012 sollen vollständig entfallen. Die revidierten PEM-Ursprungs­regeln sind grundsätzlich vorteilhaft, das gilt leider aber auch nicht bei allen Regeln. Hier bedarf es einer genauen Analyse von Unternehmensseite. Die Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Salzburg unterstützt Sie gerne dabei.

Hinweis Zur Pan-Europa-Mittelmeer-Freihandels­zone gehören neben der Europäischen Union und den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) die Türkei sowie Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien und die Palästinensische Behörde für das Westjordanland und den Gaza-Streifen (Unterzeichnerstaaten der Barcelona-Erklärung). Die Färöer Inseln wurden ebenfalls in die Pan-Euro-Med aufgenommen.