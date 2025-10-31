Salzburger geben 7 Mill. Euro für Halloween-Artikel aus

Allein im Bundesland Salzburg werden heuer laut einer Online-Umfrage der KMU Forschung Austria 7 Mill. € für Halloween-Artikel ausgegeben. Das durchschnittliche Budget der Konsumenten beträgt 50 €. „Halloween hat sich zu einem wichtigen Kaufanlass für den heimischen Einzelhandel entwickelt. Rund um das Fest zeigen die Konsumenten auch in Salzburg eine deutlich ausgeprägte Kaufbereitschaft“, erläutert Studienautor Wolfgang Ziniel.

„Wenn man die vergangenen zehn Jahre betrachtet, haben sich die Gesamtausgaben fast verdreifacht“, fügt Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WKS, hinzu.

Während 60% der Befragten gleich viel Geld wie 2024 ausgeben wollen, haben immerhin 30% das Budget für Halloween-Einkäufe erhöht. Von dem aus den USA importierten Brauch profitieren wie schon in den vergangenen Jahren vor allem die stationären Geschäfte.

„90% haben vor, ihre Einkäufe im stationären Handel zu erledigen“, sagt Ziniel. „Halloween verschafft vielen Einzelhändlern in der ansonsten eher ruhigen Zeit vor dem Advent ein Zusatzgeschäft“, meint Spartenobmann Schwarzbeck.

80% der Salzburger, die Geld für Halloween ausgeben, haben vor, Süßigkeiten zu erstehen. Auf den Einkaufslisten stehen auch Zierkürbisse zum Basteln (47%) sowie gruselige Dekorationsartikel wie Spinnennetze oder Skelette (41%) weit oben. Dahinter folgen mit einem Anteil von je 35% Kostüme sowie Schminke und Accessoires.

Halloween ist in erster Linie ein Fest für die Jugend. „80% der 15- bis 29-Jährigen wollen am 31. Oktober feiern und geben dafür auch Geld aus. Davon profitieren neben dem Handel auch Eventveranstalter und die Gastronomie“, betont Schwarzbeck.