Salzburger Landespreis zeigt kreative Vielfalt

Die Prämierung der Sieger und Platzierten des Landespreises für Marketing, Kommunikation & Design 2026 erfolgte im glanzvollen Ambiente des Großen Saals des Mozarteums im Beisein der Sponsoren sowie zahlreicher Ehrengäste. Durch den Abend führte Moderatorin Kathi Wörndl.



„Die Kommunikationsbranche ist ein echter Wirtschaftsmotor für Salzburg. Mit einer Bruttowertschöpfung von 832 Mill. Euro allein im Bereich Information und Kommunikation zeigt sich ihre volkswirtschaftliche Bedeutung deutlich. Unsere 3.054 Mitgliedsbetriebe sind Teil eines Marktes, der österreichweit Gesamtausgaben von rund 7,8 Mrd. Euro generiert“, betonte WKS-Präsident Peter Buchmüller.



Insgesamt wurden 329 Arbeiten von 66 Agenturen in 17 Kategorien eingereicht. Damit konnte der alle zwei Jahre durchgeführte Landespreis seine Spitzenposition unter den Kreativwettbewerben in Österreich erneut bestätigen.

© WKS/wildbild Im Bild (v. l.): Pia-Olivia Schiemer-Zott, FG-Geschäftsführerin, FG-Obmann Clemens Jager, WKS-Präsident Peter Buchmüller, ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer, WKS-Direktor Gerd Raspotnig.

Erfolg kennt keine Größe

Die Auszeichnungen für die Newcomer wie Tchitii Communication GmbH und Planreal Kreativ GmbH machen deutlich: Für die international besetzte Jury zählten allein Idee, Umsetzung und kreative Qualität – nicht die Größe der Agentur, des Kunden oder des Budgets.

„Dass sich heuer so viele junge Agenturen erstmals am Wettbewerb beteiligt haben, ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer Branche“, so Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in der WKS. „Mit dem heuer erstmals initiierten Sonderpreis ‘Green Creative’ wollen wir Kommunikation von nachhaltigen Themen vor den Vorhang holen“.

Green Creative Sonderpreis für Agentur Salić

Der Sonderpreis ging an die Agentur Salić, die mit ihrem Projekt „Anti-Hass-GPT“ für HOSI Salzburg die Jury überzeugen konnte.

„Wir freuen uns sehr über diesen Preis. Nachhaltigkeit zeigt sich für mich nicht in Trophäen, sondern in dem, was ein Projekt bei Menschen bewirkt: Wir haben eine E-Mail von einer Betroffenen erhalten, die ihr Leben lang unter Hass-Postings gelitten hat. Sie hat uns geschrieben, wie sehr ihr das Projekt Kraft gibt und wie sehr es ihr hilft. Dank der von uns entwickelten Website kann sie heute im Alltag viel leichter mit diesen Angriffen umgehen. Genau das ist für mich wahre Nachhaltigkeit – wenn kreative Arbeit das Leben von Menschen spürbar verbessert“, betonte Christian Salić nach der Verleihung.

Mehrfach ausgezeichnet: Die Abräumer des Abends

Mit viermal Gold, viermal Silber und einmal Bronze erhielt die Agentur Salić GmbH neben Wuger – Brands in Motion (zweimal Gold, zweimal Silber, viermal Bronze) und Creative Tactics (einmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze) die meisten Auszeichnungen.

„Seit 2003 sind wir am Start – mit dem klaren Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Unsere Stärke ist eine Unternehmenskultur, die Kreativität einfordert, Mut fördert und Fehler zulässt. Außergewöhnliches entsteht, wenn ein exzellentes Team Ideen so lange weiterentwickeln darf, bis sie wirklich herausragend sind – und wenn Kundinnen und Kunden diesen Weg mutig mitgehen“, betonte Agentur Gründer Salić im WKS-Interview.

Mit 8 Auszeichnungen liegt die Agentur Wuger – Brands in Motion ebenfalls zu den Abräumern des Abends: „Wir freuen uns mit dem gesamten Team und unseren Kunden“, so Ernst Wuger unmittelbar nach der offiziellen Preisverleihung.

Welches der ausgezeichneten Projekte am anspruchsvollsten war? „Jede Herausforderung ist anspruchsvoll, aber besonders bewegt hat mich der Verkehrsspot für das Land Salzburg. Es geht um tragische Themen – und wir haben uns bewusst gegen Schockbilder entschieden. Stattdessen hatten wir den Mut, mit Humor zu arbeiten und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern einen Spiegel vorzuhalten: sich selbst zu ertappen, wenn der Blick wieder einmal zu lange aufs Handy geht. Mit einem Augenzwinkern auf etwas sehr Ernstes aufmerksam zu machen – und damit im besten Fall Tragisches zu verhindern – das ist uns gelungen“, so Wuger.

Mehrfach am Podest stand auch das Team der Agentur Creative Tactics mit fünf Trophäen. „Wir haben uns im Vorjahr fünf Auszeichnungen zum Ziel gesetzt – und genau fünf gewonnen. Das macht uns sehr happy“, betont Agenturchef Klaus Laimer. Auf die Frage, was die fünf Auszeichnungen über die kreative Handschrift der Agentur aussagen, meint Laimer: „Das ist eine schwierige Frage. Ich bin der Meinung, dass Auszeichnungen allein wenig über den tatsächlichen Erfolg eines Projekts aussagen. Entscheidend ist, ob wir für unsere Kundinnen und Kunden kreative und wirksame Lösungen entwickeln. Ob ein Projekt dafür einen Award bekommt oder nicht, ist zweitrangig. Natürlich sind Auszeichnungen eine schöne Bestätigung – die Kirsche auf dem erfolgreichen Projekt. Und es freut uns, wenn nicht nur der Kunde, sondern auch eine internationale Fachjury unsere Arbeit würdigt.“

© WKS/wildbild Die Abräumer des Abends (v. l.): Ernst Wuger (Wuger –Brands in Motion), Klaus Laimer (Creative Tactics) und Christian Salić (Salić GmbH).

Frauenpower bei der Nacht der Werbung

Geballte Frauenpower präsentierte das Team von Picker PR rund um Agenturgründerin Alexandra Picker und Agenturleiterin Julia Fischer-Colbri, die in der Kategorie PR mit dem Projekt „Clean Loop“ den ersten Platz erzielen konnten.

„Die größte Herausforderung beim Projekt ‘Clean Loop’ war sicherlich, dass es sich um ein sehr erklärungsbedürftiges Thema handelte und wir gleichzeitig über kein Mediabudget verfügten. Das heißt, wir mussten das Thema rein redaktionell platzieren. Umso mehr freut es uns, dass uns das gelungen ist“, so Fischer-Colbri.

„Diese Auszeichnung ist eine schöne Würdigung unserer Arbeit, die wir heute gemeinsam mit unserem Team in diesem wunderschönen Ambiente feiern dürfen“, strahlt Agenturgründerin Alexandra Picker.





© WKS/wildbild Frauenpower beim Landespreis (v. l.): Tanja Petritsch-Zoff, Julia Fischer-Colbri, Alexandra Picker, Marietta Bauernberger, Sabine Schreglmann (Picker PR).

Leistungsschau der Salzburger Kreativbranche

„Der Landespreis ist die Leistungsschau der Salzburger Kreativen. Er macht sowohl die Spitze als auch die beeindruckende Breite der heimischen Kommunikationsbranche sichtbar – und das ist auch heuer wieder eindrucksvoll gelungen“, so Jager. „Die Nacht der Werbung zeigte eindrucksvoll: Salzburgs Kreativszene ist bestens aufgestellt – und bereit, auch künftig starke Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen“.

© WKS/wildbild Im Bild (v. l.): Clemens Jager, Pia-Olivia Schiemer-Zott, Bürgermeister Bernhard Auinger, künftiger FG-Geschäftsführer Daniel Hauk.

