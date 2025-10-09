Junior Sales Champion: Salzburgerin zählt zu den besten Verkaufstalenten Österreichs

18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen beim „Junior Sales Champion National 2025“, der gestern im WIFI Salzburg stattfand, ins Rennen. Die Lehrlinge hatten sich bei Vorausscheidungen in den neun Bundesländern für das Österreichfinale qualifiziert. Dort mussten sie in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Es geht um alle Phasen eines Verkaufsgespräch - von der Begrüßung über die Bedarfsklärung bis zum Verkaufsabschluss“, erklärt Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel. „Die Jury bewertet auch den Gesamteindruck der Finalisten, die Warenpräsentation sowie den Umgang mit einer überraschend eintreffenden englischsprachigen Kundin.“



Die meisten Punkte und damit den ersten Platz holte sich die Tirolerin Anna Gruber. Lokalmatadorin Christina Hörbinger, die vom Schuhhaus Kollmann in Tamsweg ausgebildet wurde, belegte hinter Lisa Maria Simperl aus der Steiermark, den dritten Rang. „Alle 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren extrem stark. Ich hätte deshalb nie damit gerechnet, einen Stockerlplatz zu erreichen“, sagte die 18-jährige Lungauerin. „Der Handel und speziell der Schuhhandel sind genau mein Ding. Ich liebe es, wenn die Kunden glücklich und mit einem Lächeln aus dem Geschäft gehen.“ Der zweite Salzburger Finalist Alessandro Schön (Bründl Sports in Kaprun) schlug sich tapfer, verfehlte aber knapp den Sprung aufs Stockerl.

© WKS/Camera Suspicta/Susi Berger Der „Junior Sales Champion National 2025“ war fest in Frauenhand. Die zweitplatzierte Lisa Maria Simperl, Siegerin Anna Gruber und die Lungauerin Christina Hörbinger, die den dritten Rang belegte (v. l.), strahlten um die Wette.

Fortsetzung im November



Die drei Erstplatzierten des Lehrlingswettbewerbs werden Österreich beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der am 5. November im WIFI Salzburg stattfinden wird. Dort treten sie gegen die besten Jungverkäufer aus Bayern, der Schweiz und Südtirol an.

