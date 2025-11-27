Stipendien für den Tech-Nachwuchs Salzburgs

Es ist der Sparte Industrie der WKS jedes Jahr ein besonderes Anliegen, die ausgezeichneten Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus den Salzburger HTL und dem Werkschulheim Felbertal zu würdigen. „Wir wollen uns damit für ein herausragendes Engagement in der Schule bedanken. Sie alle werden in Salzburgs Wirtschaft später als hervorragend qualifizierte Kräfte hochwillkommen sein. Die Stipendienaktion der Sparte Industrie soll auch dazu beitragen, dass möglichst viele junge Menschen auf die Attraktivität einer technischen Ausbildung aufmerksam werden.“, erklärt Spartenobmann und IV-Präsident Dr. Peter Unterkofler. WKS-Vizepräsidentin Marianne Kusejko bekräftigt: „Die Sparte Industrie zeichnet heute 233 Schülerinnen und Schüler aus, die beeindruckende Leistungen erbracht haben. Ihnen gebührt unsere Anerkennung!"

Die 233 Schülerinnen und Schüler aus den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) Salzburg, Hallein, Kuchl, Saalfelden und dem Werkschulheim Felbertal dürfen mit Stolz auf einen gemeinsamen Notendurchschnitt von 1,17 verweisen. Damit liegen sie deutlich unter dem von der Sparte Industrie für ein Stipendium festgelegten Notenwert von 1,4. Den absoluten Top-Notendurchschnitt von 1,0 haben sogar 48 Schülerinnen und Schüler geschafft.

Für die junge Salzburger Tech-Elite gab es immerhin 92.900 € an Stipendien – ein kräftiges Signal, dass sich Leistung lohnt. Noah Rottermanner und David Wallner von der HTL Saalfelden bedankten sich im Namen der Schüler für die Stipendien. „Wir freuen uns über die Wertschätzung, die uns die Industrie entgegenbringt. Sie ist Ansporn und Motivation für uns. Eine Karriere in der Industrie stellt eine attraktive Option für uns dar.“

Mehr Stellenwert für die Technik schaffen



Die Stipendienaktion wurde bereits 1959 ins Leben gerufen. Heuer wurde sie zum 66. Mal vergeben. Der Salzburger Industrie ist es seit jeher ein besonderes Anliegen, den Technikernachwuchs zu fördern. Die Mittel für die Leistungsstipendien werden durch Beiträge der Mitgliedsbetriebe der Sparte Industrie aufgebracht. Heuer kamen 108 SchülerInnen aus der HTL Salzburg, 43 aus der HTL Saalfelden und 33 aus der HTL Hallein zum Zug. Aus der HTL Kuchl erhielten 26 SchülerInnen ein Stipendium, aus dem Werkschulheim Felbertal 23 SchülerInnen.

Foto 1: Auch heuer erhielten wieder HTL-Schüler Stipendien für ihre ausgezeichneten Leistungen.

Foto 2: David Wallner und Noah Rottermanner von der HTL Saalfelden bedankten sich im Namen der 233 Schüler:innen für die Stipendien.

Foto 3: 48 junge Leute aus Salzburgs Höheren Technischen Lehranstalten und dem Werkschulheim Felbertal – ihnen gemeinsam ist ein Notendurchschnitt von 1,0. Im Bild mit WKS-Industrie-Spartenobmann Dr. Peter Unterkofler, WKS-Vizepräsidentin Mag. Marianne Kusejko und Industrie-Spartengeschäftsführerin Mag. Anita Wautischer sowie Bildungsdirektor HR Rudolf Mair und weiteren Ehrengästen.