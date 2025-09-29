Tipps zur Rekrutierung und Beschäftigung von Pensionisten

Die Personalsuche wird daher immer schwieriger, gerade wenn es um das Abdecken von Spitzen- und Randzeiten geht.

Potenziale von Pensionisten

Eine Gruppe, die dabei meistens vergessen wird, sind Pensionisten. Die Bundesregierung plant, ab 2026 im Rahmen eines neuen Modells das Arbeiten in einer echten Alterspension attraktiver zu gestalten und mit 25% zu besteuern.



Das AMS rät Unternehmen dazu, bei der Personalsuche das gesamte Arbeitskräftepotential im Blick zu haben und „outside the box“ zu denken. Konkret, auf das Potenzial von Pensionisten nicht zu vergessen.

Tipps für Stelleninserate



Das AMS hat daher Tipps zusammengestellt, wie man Pensionisten in Stelleninseraten gezielt anspricht und welchen Vorteil dies für Unternehmen bringen kann.

Unterstützungsangebote



Die Initiative Arbeit&Alter ist eine sozialpartnerschaftlich getragene Kooperation. Sie hilft dabei, ein altersgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. Insbesondere zu den Themenfeldern Führung, Gesundheit, Weiterbildung und Organisation bietet sie eine Vielzahl hilfreicher Tipps.

Auf der Plattform „alle Jobs“ des AMS können auch gezielt Pensionisten angeworben werden. Dadurch wird die Reichweite erhöht und die Chancen, eine geeignete Arbeitskraft zu finden, sind höher.

