Kann eine Unternehmensübernahme eine sinnvolle Alternative zur Neugründung sein?

Etwa die Hälfte wird innerhalb der Familie weitergegeben, der Rest sucht externe Nachfolgerinnen und Nachfolger. Damit stellt sich für viele Betriebe die Frage, wer in Zukunft die Verantwortung übernimmt, und für potenzielle Gründerinnen und Gründer die Frage, ob der Einstieg über eine Übernahme sinnvoll sein kann.

Eine Übernahme bietet einige Vorteile: Ein bestehender Kundenstock, eingespielte Mitarbeitende, ein funktionierendes Geschäftsmodell und erprobte Abläufe können den Start erleichtern. Man kann auf vorhandene Strukturen aufbauen, anstatt alles neu zu organisieren. Gleichzeitig bringt eine Übernahme eigene Herausforderungen mit sich, etwa die Bewertung des Unternehmens, die Finanzierung oder die Anpassung an die vorhandene Unternehmenskultur.

Damit Übergebende und Übernehmende zueinanderfinden, gibt es Unterstützung: Die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer bietet eine Plattform, auf der Betriebe und Interessierte kostenlos und auf Wunsch anonym Kontakt aufnehmen können.

