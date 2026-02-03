Vier Salzburger Agenturen holten sich den begehrten „Austriacus“

Besonders erfreulich. Unter den 36 Agenturen aus allen Bundesländern und 280 Arbeiten in 12 Kategorien finden sich gleich vier davon aus Salzburg. Ausgezeichnet wurden Werbe- und Kommunikationsagenturen aus der Region für herausragende Arbeiten in den Kategorien "PR", "Audio", "POS" und "Out of Home".



Der Austriacus wird alle zwei Jahre vom Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich verliehen und zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der heimischen Kommunikationsbranche. Prämiert werden herausragende Leistungen in Kreativität, Strategie und Umsetzung. Eröffnet wurde die diesjährige Verleihung von WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer gemeinsam mit Fachverbandsobmann Jürgen Bauer.

Zweimal Bronze für "PR" & "Audio"

In der Kategorie „PR“ erhielt Brilliant Communications Bronze für das Projekt „Aus Gastspiel wird Festspiel“, das die Eröffnung des ersten Joseph Brot Stores in Salzburg kommunikativ begleitete. Die Auszeichnung ist eine große Anerkennung für strategische PR-Arbeit, die Idee und handwerkliche Qualität verbindet“, sagt Gründerin Martina Fleischer-Kücher. „Dass dieses Projekt nun auch auf Bundesebene gewürdigt wird, freut uns besonders.“

© Rizar.Photo Brilliant Communications erhielt in der Kategorie "PR" den bronzenen Austriacus. Martina Fleischer freute sich mit ihrem Team. Am Bild mit Fachgruppenobmann Clemens Jager (li) und IC-Spartenobmann Wolfgang Reiger (re.)

Bronze ging auch an Raven & Finch/Kickinger Soundbranding in der Kategorie „Audio“ für das Projekt „BAHÖ“, umgesetzt für WienTourismus. „Wir freuen uns riesig über den Austriacus. Gerade in einer Zeit zunehmender Polarisierung ist es schön, dass ein Projekt ausgezeichnet wird, das in Gegensätzen nach Gemeinsamkeiten sucht“, so die Agentur.

Silber für "wir sind artisten"

Friedrich Pürstinger x wir sind artisten holen sich für das Projekt „Wirtshaussterben? Wirtshausleben“ in der Kategorie „POS“ die silberne Trophäe. Für die Bayernausstellung, die sich der bayerischen Wirtshauskultur und deren Herausforderungen widmet, haben sie die Ausstellungsgrafik und Medienstationen zu verantworten. „Nach dem Salzburger Landespreis ist der Austriacus eine schöne Auszeichnung für ein Projekt, dass außerhalb der Salzburger Landesgrenzen publikumswirksam umgesetzt wurde. Die Auszeichnung zeigt, dass spannende Ideen, besondere Gestaltung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe Schönes hervorbringen“, betonen Friedrich Pürstinger und Alex Stieg.

© Rizar.Photo Friedrich Pürstinger (2 .v. l.) und Alex Stieg ( 3.v.l.) x wir sind artisten holten sich für das Projekt „Wirtshaussterben? Wirtshausleben“ in der Kategorie „POS“ die silberne Trophäe. Im Bild mit Clemens Jager (li) und IC-Spartenobmann Wolfgang Reiger (re).

Gold für „Tiefe Jobs“

Gold in der Kategorie „Out of Home“ ging an die Agentur Salić GmbH für das Projekt „Tiefe Jobs“ für den Kunden Salzwelten. „Wenn alle hoch hinauswollen, halten wir mit unterirdischen Arbeitsbedingungen dagegen. Ein Job in den Salzwelten ist nur etwas für Menschen ohne Angst vor dem Leben im Bergwerk – tiefer geht’s nicht“, beschreibt Christian Salić das Projekt. „Die Auszeichnungen sprechen für unsere Agenturen und deren kreative Exzellenz“, betont Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. „Sie überzeugen nicht nur am Kreativstandort Salzburg, sondern behaupten sich auch im nationalen Wettbewerb.“

© Rizar.Photo Gold in der Kategorie „Out of Home“ ging an die Agentur Salić GmbH für das Projekt „Tiefe Jobs“ für den Kunden Salzwelten. Im Bild mit Clemens Jager und Wolfgang Reiger.





Links Austriacus 2026



















