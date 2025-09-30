Welche digitalen Möglichkeiten bietet das WKS-Klimaportal?

Die WKS hat deshalb zusammen mit der akaryon GmbH als digitale Lösung das Klimaportal entwickelt. Dieses kostenlose Service ist seit 2023 online. Die Mitgliedsunternehmen sollen dabei unterstützt werden, ihre Klimadaten gegenüber Geschäftspartnern effektiv darstellen sowie zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit verwenden zu können.

1. Warum brauchen Unternehmen Klimabilanzen?

Unternehmen von öffentlichem Interesse (mit Börsennotierung, Banken, Versicherungen) mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen bereits jetzt umfassende Nachhaltigkeitsberichte zusätzlich zu ihren Geschäftsberichten erstellen. Ab 2027 wird diese Pflicht auch andere Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern und mit einer Bilanzsumme von über 25 Millionen oder Umsatzerlösen von über 50 Millionen Euro treffen. Ab 2028 erfasst die neue EU-Richtlinie alle börsennotierten KMU und auch Nicht-EU-Unternehmen mit großen Umsätzen in der EU.

Sind kleinere Unternehmen mit solchen berichtspflichtigen Unternehmen geschäftlich verbunden, so kann es indirekt dazu kommen, dass auch sie nach Klima- und Nachhaltigkeitsdaten gefragt werden. Solche Anforderungen können auch von finanzierenden Banken gestellt werden.

2. Was bietet das neue WKS-Klimaportal konkret?

Unternehmen können online ihre betriebliche Klimabilanz erstellen. Dazu gehören Datenerhebung, Auswertung in Form von Berichten und Kalkulation eines Klimaindikators, um den weiteren Weg in die Klimaneutralität abschätzen zu können. Diese Klimabilanzierung ermöglicht erste Schritte im ESG-Datenmanagement bzw. die Darstellung der Klimadaten entlang von Wertschöpfungs- und Lieferketten und ist auch häufig für die Beantragung von Finanzierungen und Förderungen wichtig.

Voraussetzung für die Nutzung des Klimaportals ist ein WKO.at-Account, der von jedem Mitgliedsunternehmen einfach erstellt werden kann.

3. Gibt es neben dem Klimaportal noch weitere Services?

Die WKÖ hält für ihre Mitgliedsunternehmen ein umfassendes Serviceangebot zum Thema Nachhaltigkeit bereit. Auf der Website finden sich Informationen zu den rechtlichen Grundlagen, zahlreiche Online-Ratgeber, Videos aus verschiedenen Webinaren sowie Checklisten und FAQ.

4. Wo können sich Unternehmen externe Beratungen in diesen Bereichen holen?

Das umwelt service salzburg bietet unabhängige und geförderte Beratungen rund um Nachhaltigkeitsmanagement, Energie, Mobilität sowie Ressourcen- und Umweltzertifizierun¬gen an. Um sich als Unternehmen auf alle neuen rechtlichen und geschäftlichen Anforderungen im Hinblick auf diese Themen zukunftsorientiert vorzubereiten und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Entwicklung einer betrieblichen Nachhaltigkeitsstrategie sehr zu empfehlen!

Bei umwelt service salzburg gibt es dafür spezielle Beratungsangebote: