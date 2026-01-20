Welche Möglichkeiten bieten EEG für Unternehmen?

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften ermöglichen es, den von Unternehmen und privaten Haushalten erzeugten Strom regional bzw. für mehrere Verbraucher zu verwenden. EEG bieten die Chance, in der Region gemeinsam unabhängiger von Energieimporten und den internationalen Energiemärkten zu werden.



Mehrere Akteure können sich zusammenschließen und über Grundstücksgrenzen hinweg erneuerbare Energie produzieren und verbrauchen. Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vom Dezember 2025 bietet künftig mehr Möglichkeiten wie den gemeinsamen Betrieb von Speichern sowie neue Formate des Stromaustausches und Stromdirektvertriebs. Für Unternehmen bieten sich dadurch neue Handlungsspielräume, da sie sich lokal und regional mit Bürgern, Gemeinden und anderen Unternehmen zusammenschließen und mit dieser neuen Form der „Sharing Economy“ die Energiewende gemeinsam vorantreiben können. Das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) ist eine erste Anlaufstelle für die Beratung zur Umsetzung von EEG (www.sir.at).

Beratung für Unternehmen

Für Unternehmen bietet das umwelt service salzburg das neue, geförderte Beratungsmodul Lastmanagement & Speicher an, in dessen Rahmen die Machbarkeit von Energiegemeinschaften und weitere Maßnahmen sondiert werden, um von der neuen Rechtslage profitieren zu können. Auf www.umweltservicesalzburg.at finden Sie weitere Energieberatungstipps.



Zur Gründung und Abwicklung von Energiegemeinschaften sind mehrere Rechtsformen möglich. Mittlerweile hat sich ein breites Angebot an professionellen Anbietern zur effizienten Abwicklung etabliert. Für günstige Energiepreise und maximalen Austausch zwischen den EEG-Mitgliedern ist ein möglichst vielfältiger Teilnehmer-Mix wichtig. Viele Gemeinschaften vereinen aktuell primär private Haushalte. Unternehmen können hier sowohl als Energielieferanten als auch als Bezieher die optimale Ergänzung sein und so zu günstigeren Preisen in der Energiegemeinschaft beitragen.



Auf energiegemeinschaften.gv.at finden Sie viele weitere Informationen zu EEG.

