Wie finde ich heraus, ob meine Geschäftsidee tragfähig ist?

Wie kann ich überprüfen, ob es für mein Angebot genügend Nachfrage gibt? Ein erster Schritt ist die Marktanalyse. Dazu gehören:

Gespräche mit potenziellen Kunden

Kurze Online-Umfragen



Feedback aus Communitys oder Social Media



Analyse vergleichbarer Produkte und Dienstleistungen

Je früher Sie Rückmeldungen einholen, desto besser können Sie Ihr Angebot anpassen.





Eine Konkurrenzanalyse zeigt, wer bereits auf dem Markt tätig ist, was diese Unternehmen gut machen – und wo Sie sich unterscheiden können. Fragen Sie sich:



Welche Anbieter gibt es bereits?



Was kostet deren Angebot?



Was könnte ich besser oder anders machen

Eine klare Positionierung schafft Vorteile und verhindert teure Fehlstarts.



Wie kann ich die finanziellen Aspekte meiner Idee prüfen? Eine realistische Finanzplanung ist entscheidend. Dazu gehören:

Erwartete Umsätze



Laufende Kosten



Anfangsinvestitionen



Liquiditätsplanung



Persönliche Lebenshaltungskosten

Die Frage lautet: Reicht der erwartete Umsatz, um die Kosten zu decken? Der Gründerservice unterstützt Sie dabei mit Vorlagen und durch Beratung.



Unbedingt sollte auch die Idee vor dem Start getestet werden. Ein sogenannter „Proto­typ“ oder ein kleines Testangebot helfen enorm:

Testverkauf



Landingpage mit Interessenten-Abfrage



Pilotkunden gewinnen



Minimal umsetzbare Version (MVP)

Schon wenige Rückmeldungen zeigen oft, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.



Unser wichtigster Tipp für Gründerinnen und Gründer: Nicht zu lange theoretisieren – stattdessen früh Feedback einholen. Viele erfolgreiche Gründer beginnen klein, testen ihr Angebot in der Praxis und entwickeln es Schritt für Schritt weiter.