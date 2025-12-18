Zukunft gestalten mit der Impulsberatung des AMS für Betriebe!

Gleichzeitig wird es immer schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Viele Betriebe fragen sich daher, wie sie strategisch auf diese Entwicklungen reagieren können.



Mit der Impulsberatung bietet das AMS ein speziell entwickeltes Beratungsangebot für Unternehmen ab einem Mitarbeiter. Ziel ist es, gemeinsam mit externen Experten neue Perspektiven zu eröffnen und praxisnahe Lösungen für personalbezogene Fragestellungen zu entwickeln.



Die Beratung ist kostenlos, da sie zu 100% vom AMS finanziert wird. Die Durchführung erfolgt durch ein erfahrenes, im Auftrag des AMS tätiges Beratungsteam. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder virtuell durchgeführt werden.



Umfangreiche Beratungsfelder: Thematisch reicht das Spek­trum von Qualifizierungs- und Personalentwicklungsstrategien über Fragen der Arbeitsorganisation und zu alternsgerechtem Arbeiten bis hin zu Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivität oder zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei Kapazitätsschwankungen. Auch in Phasen betrieblicher Umorientierung – etwa bei notwendigen strukturellen Anpassungen – bietet die Impulsberatung Raum für Reflexion und strategische Neuausrichtung.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der AMS-Homepage unter www.ams.at oder direkt bei Ihrem Berater/Ihrer Beraterin des Service für Unternehmen in Ihrer AMS-Geschäftsstelle.

