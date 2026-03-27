Mit 42 Millionen wird Ostern ein Umsatzfest

Mit der Karwoche wird nicht nur das höchste kirchliche Fest eingeläutet, sondern auch die Vorbereitungen für das Osterfest laufen auf Hochtouren: Die Zutaten für die traditionelle Jause werden gekauft, Deko vorbereitet, Nesterl gerichtet und Eier gefärbt. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung werden rund 87 Prozent der Befragten das Osterfest feiern – und damit klingeln auch die Kassen. „Rund um Ostern werden in der Steiermark Ausgaben von 42 Millionen Euro erwartet – ein Plus von zwei Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr“, so Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel. „Umgerechnet werden pro Person 55 Euro ausgegeben. Das Osterfest setzt im steirischen Handel wichtige Impulse, entsprechend hoch sind auch die Erwartungen der einzelnen Branchen“, sagt der Interessenvertreter.

© ricka_kinamoto | stock.adobe.com Besonders Süßigkeiten sind zu Ostern gefragt.

Und was liegt am häufigsten im Nesterl? „Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen führen auch heuer wieder das Ranking der beliebtesten Geschenke an“, meint Wohlmuth. So wollen 68 Prozent der Befragten ihr Umfeld damit beglücken. Das kann auch Manuela Klammler-Almer, Obfrau des Lebensmittelhandels, bestätigen: „Das Geschäft ist bereits angelaufen, die Nachfrage steigt. Besonders Süßigkeiten sind zu Ostern gefragt.“ So werden laut Hochrechnung rund drei Millionen Schokohasen den Besitzer wechseln. Die Lust auf Schoko, Brioche & Co dürfte zudem auch den Konditoren und Bäckern, die auf feine Handarbeit setzen, buchstäblich süße Umsätze bescheren.

Umgerechnet werden pro Person 55 Euro ausgegeben. Das Osterfest setzt im steirischen Handel wichtige Impulse, entsprechend hoch sind auch die Erwartungen.

Auf Platz zwei der beliebtesten Geschenke finden sich bereits gekochte und gefärbte Eier, knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) möchte Ostereier verschenken – und zwar sage und schreibe acht Millionen Stück. „Gekauft werden sie heuer schon etwas früher, weil immer wieder von einer drohenden Eierknappheit berichtet wurde“, resümiert die Obfrau. Im Ranking der beliebtesten Ostergeschenke folgen auf Platz drei schließlich die Spielsachen: 34 Prozent der Befragten wollen damit den Kleinen eine Freude bereiten. „Für uns Spielwarenhändler ist das Ostergeschäft nach Weihnachten die wichtigste Zeit. Weil die Wünsche aber weniger konkret sind, ist gerade zu Ostern mehr Beratung gewünscht. Damit kann der Fachhandel gezielt punkten“, erklärt Gerhard Kurt Nitzlnader, Obmann des Spielwarenhandels. „Gefragt ist an Geschenken eigentlich alles, was für draußen gedacht ist – von Sandspielzeug über Wurfgleiter bis hin zum Jonglierspiel Diabolo.“ Auf Platz vier des Geschenke-Rankings rangieren Blumen und Pflanzen (24 Prozent), gefolgt von Büchern (22 Prozent).

Die Vorbereitungsarbeiten für Ostern laufen schon seit dem Jahreswechsel. Die Auftragslage ist gut, es gehen laufend Bestellungen ein.

Doch abseits der Geschenke geht es bei Ostern oft einfach um Familienzeit, die oft bei einer gemeinsamen Osterjause zelebriert wird. 78 Prozent der Befragten möchten in diesem Rahmen Ostern feiern. „Krainer und Geselchtes, dazu Eier zum Pecken und eine Krenwurze mit Osterpinze und Osterbrot gehören zu einer traditionellen Osterjause einfach dazu“, erklärt Josef Mosshammer, Innungsmeister der Lebensmittelgewerbe. „Die Vorbereitungsarbeiten für Ostern laufen schon seit dem Jahreswechsel“, beschreibt er die lange Vorlaufzeit für Würstel & Co. Die Auftragslage sei gut, „es gehen laufend Bestellungen ein“. Mosshammer führt die gute Auftragslage auch auf den frühen Ostertermin zurück, „da feiern die Menschen lieber zu Hause im Kreis der Familie Ostern als wegzufahren“, mutmaßt er.

Nicht zuletzt profitiert auch die Branche der Kunsthandwerke von der Einkaufslust der Besucher auf den zahlreichen Ostermärkten. „Ob gefilzte Deko, Weihkorbdecken, Osterhasen oder kunstvoll gefertigte Eier – in nahezu jedem Ort wird ein Ostermarkt veranstaltet. Entsprechend groß ist auch das Angebot“, so Rupert Hofer, Innungsmeister der Kunsthandwerke. „Wer lieber online nach regional gefertigten Produkten sucht, wird auf der Plattform Kunsthandwerk Steiermark sicher fündig“, schließt er.