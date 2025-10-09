Mit KI zu mehr Effizienz

„Die Frage ist nicht, ob, sondern wie schnell wir Künstliche Intelligenz zu unserem strategischen Werkzeug machen!“, betont Petra Brandweiner-Schrott, Fachgruppenobfrau der steirischen Ingenieurbüros. Umso wichtiger sei es, sich früh genug und intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.

Denn die KI schickt sich an, praktisch alle Lebensbereiche und Branchen massiv zu verändern. Wo also liegen die Potenziale für Ingenieurbüros? „KI-Anwendung werden für sie vor allem wertvoll, wenn es um die Verarbeitung großer Datenmengen geht“, weiß Philipp Elsler. Der Experte vom Unternehmen „Thynk.AI“ informiert in einem vom Fachverband Ingenieurbüros veranstalteten Webinar am 14. Oktober genau zu diesem Thema. „Konkrete Einsatzfelder sind etwa der automatisierte Vergleich von Dokumenten, die effiziente Erstellung von Berichten sowie die strukturierte Aufbereitung technischer Daten“, erklärt Elsler schon vorab und ergänzt: „Der entscheidende Faktor für den erfolgreichen Einsatz liegt darin, die eigenen Prozesse im Detail zu verstehen und gezielt jene Aufgaben zu identifizieren, bei denen Künstliche Intelligenz spürbare Entlastung bringt.“

All das, Datenschutzaspekte und die technischen Voraussetzungen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen werden am 14. Oktober im Detail behandelt. Das Ziel: „Ein klarer Fahrplan für alle Teilnehmer, um die ersten Schritte für die Nutzung von KI in Ingenieurbüros richtig setzen zu können“, so Brandweiner-Schrott. So ließen sich „verborgene Effizienzreserven freisetzen“ – ein Gewinn für die Unternehmen und den ganzen Wirtschaftstandort.