WK Tirol: Gemeinsamer Appell für Augenmaß bei den Herbstlohnrunden
Wirtschaftsparlament einstimmig: Neue Lohn-Preis-Spirale vermeiden und Wettbewerbsfähigkeit sichern.
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Vor den anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen richtet das Wirtschaftsparlament der WK Tirol einen gemeinsamen Appell an die Verhandlungspartner: Die Lohnabschlüsse müssen der angespannten wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe Rechnung tragen. Dazu gab es in der letzten Sitzung einen gemeinsamen Antrag von Wirtschaftsbund, UNOS, Grüne Wirtschaft, Freiheitliche Wirtschaft, Fachliste der Tiroler Industrie und Tiroler Wirtschaft für eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik und Entlastung bei den Arbeitskosten.
Die vergangenen Jahre haben die Arbeitskosten in Österreich deutlich nach oben getrieben. Laut gemeinsamem Antrag sind die Lohnstückkosten um 45,3 % gestiegen und damit deutlich stärker als bei relevanten Mitbewerbern. Gerade für exportorientierte Betriebe verschärft das den Wettbewerbsdruck. Ziel müsse deshalb sein, bei den kommenden Abschlüssen Beschäftigung, Kaufkraft und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen im Blick zu behalten.
Arbeitskosten entlasten
Neben maßvollen Lohnabschlüssen sieht das Wirtschaftsparlament Tirol auch die Politik gefordert. Die angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten müsse konsequent umgesetzt werden, um den Faktor Arbeit zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wieder zu stärken. Genau diese Kombination aus verantwortungsvoller Lohnpolitik und geringeren Arbeitskosten wurde im gemeinsamen Antrag des Tiroler Wirtschaftsparlaments festgehalten.
„Unser gemeinsames Ziel ist klar: Arbeitsplätze, Wertschöpfung und einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Tirol zu sichern.“