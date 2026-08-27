„Lehrling des Monats Juni“ ist Johannes Lüftenegger

Das Interesse für Lebensmittel früh entdeckt

Schon ab seinem elften Lebensjahr stand Johannes gerne in der Küche und probierte mit großer Freude verschiedene Gerichte aus. Auf dem elterlichen Bauernhof war er von klein auf eingebunden, wenn das eigene Fleisch verarbeitet, portioniert und in unterschiedlichen Paketen für den Verkauf vorbereitet wurde. „Dabei habe ich immer schon gerne mitgeholfen“, erzählt Johannes.

Im letzten Jahr der Mittelschule schnupperte Johannes in verschiedene Betriebe und Lehrberufe – darunter mehrere Fleischereien, aber auch eine Bäckerei. Schlussendlich war für ihn rasch klar, welcher Weg der richtige ist.

Mit der Berufswahl voll ins Schwarze getroffen

Nach Abschluss der Landwirtschaftlichen Fachschule begann Johannes in der Metzgerei in unmittelbarer Wohnortnähe. „Ich habe mich sofort wohlgefühlt“, erzählt Johannes. „Mir hat gefallen, dass es ein kleinerer Betrieb mit familiärer Atmosphäre ist. Dadurch durfte ich als Lehrling von Anfang an überall mitarbeiten und sehr viel lernen.“ Dass er mit seiner Berufswahl genau richtig liegt, zeigen nicht nur seine ausgezeichneten Leistungen in der Berufsschule, sondern auch sein großer Erfolg beim diesjährigen Landeswettbewerb der Fleischer, den Johannes für sich entscheiden konnte.

© WKS/Hechenberger Bei der Auszeichnung (v. l.): Karl Brandstätter (Juniorchef), WKS-Präsident Peter Buchmüller, Lehrling Johannes Lüftenegger, Margit und Christian Brandstätter (Seniorchefs) sowie Landesrätin Daniela Gutschi.

„Ich arbeite unglaublich gerne mit dem Lebensmittel Fleisch und finde es spannend, was man daraus alles machen kann“, sagt der motivierte Nachwuchs-Facharbeiter. Auch die frühen Arbeitszeiten sieht Johannes ausschließlich positiv: Arbeitsbeginn ist bereits um 5 Uhr morgens. „Das hat mich nie gestört – ganz im Gegenteil. Ich finde diese Arbeitszeiten vorteilhaft, weil ich zwischen 13 und 14 Uhr wieder zuhause bin und danach noch am Bauernhof mithelfen kann.“

Christian Brandstätter, Ausbilder und Seniorchef der Brandstätter Metzgerei GmbH ist von seinem Lehrling rundum begeistert: „Johannes überzeugt im Lehrbetrieb durch seine außergewöhnlich schnelle Auffassungsgabe und seine Fähigkeit, neu Erlerntes sofort in die Praxis umzusetzen. Mit seinem Ehrgeiz, seiner Wissbegierde und seiner genauen sowie verlässlichen Arbeitsweise ist er eine große Bereicherung für unser Team. Mit seinem Engagement, seiner Begeisterung für das Handwerk und seiner Bodenständigkeit ist Johannes ein starkes Vorbild für die duale Ausbildung im Lebensmittelbereich.“

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Dieser Meinung ist auch Landesrätin Daniela Gutschi: „Johannes ist ein echter Handwerker aus Überzeugung, der sein Fach schon von Kindesbeinen an erlebt und kennen gelernt hat. Besser kann man sich für ein Berufsleben kaum vorbereiten. Er ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass alle, die Interesse haben, einen erfüllenden Lehrberuf in Salzburg finden können. Lobenswert ist auch, dass er seine Freizeit der Gemeinschaft widmet und sich bei der Feuerwehr und Landjugend mit einbringt.“

Engagiert bei Feuerwehr und Landjugend

In seiner Freizeit steht für Johannes vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Er engagiert sich aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr und bringt sich außerdem im Vorstand der Landjugend Obertrum ein. „Es taugt mir einfach, gemeinsam mit anderen etwas zu unternehmen und neue Bekanntschaften zu machen“, sagt er.

Mit seinem „Wunscherfüller“ im Wert von 500 € hat Johannes bereits konkrete Pläne: Das Geld wird direkt in neue Utensilien für den kleinen Metzgerraum zuhause investiert.





Bilddownload: © WKS/Hechenberger

Foto 1: „Lehrling des Monats Juni“ ist Johannes Lüftenegger.

Foto 2: Bei der Auszeichnung (v. l.): Karl Brandstätter (Juniorchef), WKS-Präsident Peter Buchmüller, Lehrling Johannes Lüftenegger, Margit und Christian Brandstätter (Seniorchefs) sowie Landesrätin Daniela Gutschi.