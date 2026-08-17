130 Jahre Grand Hotel Zell am See: Tradition trifft auf Zukunft

Es gibt Hotels, die mehr sind als ein Ort zum Übernachten. Das Grand Hotel Zell am See gehört dazu. Direkt an der Esplanade und am Zeller See gelegen, prägt das traditionsreiche Haus das Stadtbild und verbindet bis heute historisches Flair mit zeitgemäßem Komfort.

Seit 1995 ist das Grand Hotel im Besitz der Familie Holleis. Hotelier und Unternehmer Wilfried Holleis hat das Haus seither kontinuierlich modernisiert und um neue Angebote ergänzt. Für ihn ist Tradition kein Gegensatz zu Veränderung, sondern die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

„Das Grand Hotel hat in 130 Jahren alle erdenklichen Höhen und Tiefen erlebt. Entscheidend ist, dass man sich weiterentwickelt und gleichzeitig das bewahrt, was den Charakter eines Hauses ausmacht“, sagt Holleis.

© Nikolaus Faistauer/honorarfrei Dr. Wilfried Holleis im „Pinzga Bräu“ – der hauseigenen Brauerei des Grand Hotel Zell am See.

Unter seiner Führung entstanden unter anderem ein moderner Wellnessbereich mit See-Panorama und der Österreichbrunnen im Hotelgarten, den der Künstler Friedensreich Hundertwasser 2003 gestaltete. 2015 wurde das benachbarte Casino erworben. Mit der Hausbrauerei „Pinzga Bräu am See“, die Holleis gemeinsam mit seinem Sohn Valentin betreibt, kam 2020 ein weiteres Standbein hinzu.

Unternehmertum bedeutet für Holleis vor allem, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Investitionen in Qualität, neue Angebote und den Standort sollen das Grand Hotel auch für kommende Generationen attraktiv halten. Dabei sieht der Hotelier gerade im Klimawandel Chancen für den Pinzgau.

„Wir haben den herrlichen Zeller See, sauberes Trinkwasser, auch im Sommer kühle Nächte und eine intakte Natur. Wir haben die Berge, wo selbst Hitzetage jenseits der 30 Grad gut auszuhalten sind“, sagt Holleis. Natur, Lebensqualität und touristische Infrastruktur seien wichtige Standortvorteile für die Region.

Das 130-Jahr-Jubiläum wurde an der Zeller Esplanade mit Gästen, Musik, Kulinarik und einer Lichtinszenierung der Hotelfassade gefeiert. Gleichzeitig steht hinter dem Jubiläum eine Frage, die viele Traditionsbetriebe beschäftigt: Wie lässt sich ein Unternehmen über Generationen erfolgreich weiterführen, ohne seine Identität zu verlieren?

Das Grand Hotel Zell am See gibt darauf seit 130 Jahren seine eigene Antwort: Tradition ist kein Stillstand, sondern Ausgangspunkt für Weiterentwicklung. Oder, wie Wilfried Holleis sagt: „Es geht immer weiter.“

